Carrarese Luis Hasa illumina il centrocampo. Gol e assist nella prima vittoria ai “Marmi“

Nella prima vittoria stagionale della Carrarese davanti al proprio pubblico c’è la doppia firma in calce di Luis Hasa. Il centrocampista arrivato in prestito dal Napoli ha messo in ghiaccio la partita segnando la rete del raddoppio e propiziando il terzo gol con un pregevole cambio campo per Zanon. Il ragazzo classe 2004, alla sua terza partita da titolare in sette gare, sta diventando come si presupponeva uno degli elementi sempre più centrali nel progetto di Calabro.

Partiamo dal gol. C’è una dedica particolare per questa sua prima segnatura con la maglia della Carrarese?

"In tribuna c’erano i miei genitori e mio cugino che erano venuti a vedermi. Il gol naturalmente lo dedico a loro".

Passiamo alla partita. Quanto volevate questa prima vittoria?

"Tanto. Ci serviva questo successo davanti ai nostri tifosi ed era un po’ che la cercavamo. E’ arrivata al termine di una grande prestazione contro una squadra forte e questo ci rende davvero molto contenti. Fra l’altro arriva proprio prima della pausa delle nazionali e questo ci permetterà di affrontare questo periodo di lavoro senza partite in un bel clima. E’ stata una grande vittoria contro ma ora dobbiamo già pensare alla prossima partita".

Proprio quando sembrava non ne avesse più ha tirato fuori dal cilindro gol ed assist...

"Ero un po’ stanco in effetti ma dopo il gol sono arrivate energie nuove. Ho continuato a lottare con i compagni per portare a casa il risultato e siamo riusciti a raggiungerlo".

La posizione di mezzala destra in un centrocampo a tre è quella che le permette di rendere al meglio?

"Non mi sono mai fatto una questione di ruolo. A centrocampo ho sempre giocato senza problema in molte posizioni e con diversi sistemi di gioco. Io, quindi, sono a completa disposizione del mister e pronto a giocare dove ritiene più opportuno".

Si era dovuto fermare sul più bello dopo le prove da titolare contro Catanzaro ed Avellino. Come sta adesso?

"Per fortuna si è trattato di un problema di poco conto che mi sono già messo alle spalle. Ora sto bene e si è visto in campo che riuscivo a correre senza problemi".

Qual è il bilancio di questo avvio di stagione? Dove potete arrivare?

"Il bilancio è sicuramente buono ma per quanto riguarda il nostro obiettivo è ancora presto per definirlo compiutamente. Strada facendo vedremo meglio dove ci porterà questo campionato. La cosa fondamentale è continuare a lavorare duramente come abbiamo fatto sinora. Dobbiamo rimanere sul pezzo ed impegnarci al massimo per noi stessi e per la gente che ci supporta".