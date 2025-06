Carrarese Mercato all’insegna della linea verde. La società alla ricerca di giovani da far crescere

I rumors di mercato cominciano a farsi sempre più insistenti anche se all’apertura ufficiale delle contrattazioni manca ancora una dozzina di giorni. Alla Carrarese iniziano ad essere accostati i nomi di diversi giocatori che, vista la “linea verde“ adottata dagli apuani nello scorso campionato, si concentrano soprattutto sui giovani. Oltre all’interessamento per Alessio Vacca, attaccante classe 2005 che la Juventus ha inserito nella rosa della Next Gen, si sono aperti contatti col Milan. L’oggetto dei desideri sarebbe il “gioiellino“ Francesco Camarda, che nonostante la giovanissima età (classe 2008) quest’anno ha già collezionato 10 presenze in Serie A coi rossoneri. La punta del futuro piace un po’ a tutti ed è difficile pensarla a Carrara anche perché in Serie B sono sulle sue tracce club come il Monza di Galliani e Lo Spezia. Forse ci sono più possibilità di arrivare ad un altro milanista, il trequartista Mattia Liberali, anche lui giovanissimo (classe 2007) e anche lui con debutto già fatto nella massima serie.

Sempre parlando di giovani sulla rampa di lancio c’è il centrocampista Lorenzo Amatucci (classe 2005). Il giocatore della Fiorentina si è messo in evidenza a Salerno dove, nonostante la pessima annata della squadra, ha totalizzato 37 presenze condite da 3 gol e 1 assist. Anche qui la concorrenza è folta e agguerrita con alcuni top club di Serie B che potrebbero avere la meglio. E’ importante in ogni caso per la Carrarese farsi avanti e provarci.

Stesso discorso vale per la richiesta di rinnovo di alcuni prestiti. Mister Calabro riaccoglierebbe a braccia aperte sia Guarino che Shpendi, due ragazzi che ha contribuito a far crescere, ma è realisticamente improbabile che l’Empoli, soprattutto ora che è sceso di categoria, vi rinunci. Il difensore di Molfetta, fra l’altro, due giorni fa ha giocato come titolare nella nazionale Under 21 contro la Spagna in un match decisivo dei campionati Europei di scena in Slovacchia. Non solo giovani talenti ma anche giocatori esperti. A quest’ultimo identikit risponderebbe Ivan Varone, che in azzurro ha già giocato metà stagione nel 2019 (17 presenze e 2 gol). Il centrocampista napoletano ha ancora un anno di contratto con l’Ascoli dove è reduce da una buona stagione (36 presenze e 5 gol).