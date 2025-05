Carrarese-Modena 2-1: Vittoria sofferta e salvezza per gli azzurri in dieci uomini

carrarese

2

modena

1

CARRARESE: (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Fontanarosa; Zanon (66’ Bouah), Zuelli (66’ Milanese), Schiavi (86’ Melegoni), Cicconi; Torregrossa (23’ Ravaglia), Cherubini; Finotto (86’ Shpendi). A disp. Mazzi, Oliana, Coppolaro, Capezzi, Belloni, Cerri, Manzari. All. Calabro.

MODENA (3-4-2-1): Gagno, Magnino, Zaro, Vulikic; Di Pardo (68’ Idrissi), Gerli, Santoro (68’ Defrel), Cotali (59’ Duca); Kamate (84’ Oliva), Bozhanaj (59’ Caso); Gliozzi. A disp. Bagheria, Seculin, Botteghin, Beyuku, Cauz, Pergreffi, Ponsi. All. Mandelli.

Arbitro: Perri di Roma 1; assistenti Fontani di Siena ed Arace di Lugo di Romagna; quarto uomo Cappai di Cagliari; Var Giua; Avar Sacchi.

Marcatori: 42’ Schiavi (C), 63’ Gliozzi (M), 89’ Illanes (C).

Note: spettatori 4194 per un incasso di 51.529 euro; espulsi al 19’ Fiorillo, al 93’ Oliva; angoli 0-6; ammoniti Cotali, Santoro, Cicconi, Kamate, Illanes; recupero 5’ e 6’.

CARRARA – In dieci contro undici per tre quarti di gara la Carrarese ha colto la vittoria più sofferta della stagione ed anche quella che potrebbe averle regalato la salvezza. Gli azzurri, privi dell’infortunato Bleve e di Giovane per un virus intestinale, sono scesi in campo un po’ contratti subendo la maggiore intraprendenza di un Modena che in avvio è andato ripetutamente al tiro con l’ex Bozhanaj. Al 19’ Di Pardo ha lanciato in campo aperto Gliozzi andato a contrasto con Fiorillo. L’arbitro Perri ha lasciato correre ma richiamato dal var ha espulso l’estremo difensore apuano. Calabro ha tolto Torregrossa mandando in campo il terzo portiere Ravaglia. Sulla punizione dal limite Bozhanaj ha calciato appena a lato. Nella difficoltà è venuta fuori la vis pugnandi della Carrarese capace addirittura di portarsi in vantaggio su rigore concesso per un fallo di mano di Di Pardo su cross di Zanon dopo un’uscita a vuoto di Gagno. Schiavi è stato impeccabile dal dischetto. Prima del riposo il Modena ha impegnato Ravaglia con un rasoterra di Gerli.

Nella ripresa la Carrarese non ha rinunciato alle sue sortite, sfiorando il raddoppio al 53’ con una punizione di Cicconi respinta da Gagno, ma ha subito il pareggio al 63’ su rigore trasformato da Gliozzi a seguito di un mani in area di Fontanarosa. Il Modena ha inserito le sue altre bocche da fuoco, Caso e Defrel, ma non è riuscito a procacciarsi nitide occasioni da gol. I locali da parte loro hanno trovato la forza per rifarsi vivi nell’area avversaria con Cicconi che al 73’ ha alzato la mira su cross di Bouah e poi all’89’ trovando il gol vittoria su inzuccata di Illanes su punizione radente di Cicconi.

Gianluca Bondielli