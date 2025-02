Carrarese Pari dolceamaro contro la Reggiana. Gli azzurri tornano a fare punti lontano da casa

Reggiana

2

Carrarese

2

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa (68’ Maggio), Libutti; Ignacchiti, Kabashi (58’ Vido), Sersanti; Vergara (68’ Gondo), Girma (80’ Cigarini), Portanova (68’ Marras). A disp. Aibangbee, Sposito, Nahounou, Fiamozzi, Urso, Stulac, Kumi. All. Viali.

CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (60’ Bouah), Zuelli, Schiavi (84’ Capezzi), Giovane (68’ Manzari), Cicconi (84’ Belloni); Melegoni(68’ Cherubini); Finotto. A disp. Ravaglia, Mazzi, Illanes, Fontanarosa, Milanese, Cavion, Torregrossa. All. Calabro.

Arbitro: Rutella di Enna.

Assistenti: Vigile di Cosenza e Pedone di Reggio Calabria.

Quarto uomo: Poli.

Var: Di Martino.

Avar: Nasca.

Marcatori: 10’ Guarino (C), 26’ Girma (R), 57’ Zuelli (C), 82’ Vido (R).

Note: spettatori 8929 (952 ospiti); angoli 5-4; ammoniti Zanon, Libutti, Kabashi, Cicconi, Calabro; recupero 0 e 5’.

REGGIO EMILIA – Torna a far punti fuoricasa la Carrarese ma è un pari agrodolce visto che per due volte era in vantaggio e si è fatti riprendere su altrettanti calci fermi. Mister Calabro parte con un centrocampo più folto e Melegoni in appoggio all’unica punta Finotto ma chi pensa ad una Carrarese meno propositiva viene subito smentito. Gli azzurri sono arrembanti. Al 3’ Meroni deve “murare“ un tiro ravvicinato di Giovane su bel cross radente di Zanon, liberato da una sventagliata di Zuelli. Al 9’ Cicconi centralmente imbuca per Finotto che si gira e tira in area con Bardi che si salva in angolo. Sul corner arriva il meritato vantaggio con Guarino che insacca di testa. Quasi paga la Carrarese commette l’errore di indietreggiare lasciando palleggio e campo alla Reggiana che pareggia al 26’ di testa con Girma su punizione di Kabashi. I granata, in fiducia, sfiorano il raddoppio al 41’ con lo stesso Girma che calcia a lato di sinistro su assist di Vergara.

Nella ripresa i marmiferi riprendono da dove avevano cominciato passando di nuovo al 57’ con Zuelli, bravo a concludere in area una bella azione iniziata con Finotto e proseguita con l’assist di Giovane. La Reggiana al 65’ va vicina al pari con una punizione da fuori di Portanova respinta da Fiorillo con l’aiuto della traversa. Stavolta Calabro da un segnale forte ai suoi di non abbassarsi con un doppio cambio offensivo. Anche Viali risponde facendo ricorso a tutti i giocatori d’attacco in panchina. All’82’ i toscani si fanno trovare scoperti in area. Imperiale mette una pezza su Maggio ma dal corner successivo arriva il pari: Gondo svetta su tutti, Bouah devia nella sua porta e Vido accompagna in rete. In dote rimane un punto, comunque utilissimo alla classifica.

Gianluca Bondielli