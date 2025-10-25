Carrarese Sfida infuocata contro il Venezia. In difesa mancano Ruggeri e Calabrese

Venezia, Cesena e Frosinone. La Carrarese inizia oggi contro i lagunari un altro piccolo tour de force che nel giro di 8 giorni la porterà stavolta a confrontarsi contro formazioni tutte sopra di lei in classifica. Un trittico impegnativo ma allo stesso tempo stimolante che darà risposte importanti sulla forza degli apuani. La prima sfida è contro una corazzata ancora in rodaggio ma che potrebbe esplodere da un momento all’altro a livello di rendimento. Il team di Giovanni Stroppa arriva a Carrara forte di una striscia di 4 risultati utili consecutivi e dell’imbattibilità in trasferta. Si tratta di numeri importanti ma bisogna anche aggiungere che al Venezia manca ancora un successo esterno in questo campionato e che la Carrarese se parliamo di serie positive ne può vantare una ugualmente lunga.

Mister Calabro arriva a questo match con qualche defezione comunque gestibile. Dietro gli mancheranno con tutta probabilità entrambi gli Under, Ruggeri e Calabrese, che fin qui si sono ripartiti il minutaggio come braccetto destro di difesa. I due difensori classe 2004 verranno sostituiti dal multiuso ed affidabile Oliana che è in vantaggio sull’esperto Salamon, finito un po’ ai margini delle rotazioni.

L’altra assenza certa è quella a centrocampo di Parlanti dove c’è anche un Hasa non al meglio della condizione da gestire. Questo potrebbe indurre il tecnico salentino a risparmiare la mezzala arrivata in prestito dal Napoli per rispolverare Bozhanaj come interno dal primo minuto. Lì in mezzo non ci sono tante soluzioni. L’altra potrebbe essere Melegoni. L’alternativa è tornare ai due in mezzo per sfruttare l’ampio ventaglio di trequartisti e mezzepunte in rosa ma questo significherebbe allontanarsi da uno spartito che sta suonando una buona musica e soprattutto redditizia. E’ sensato pensare che l’undici di partenza non si discosterà molto da quello presentato a Pescara e che ha dato buone risposte.

E’ l’impegno ravvicinato di martedì sera a Cesena che potrebbe indurre appunto Calabro a risparmiare qualche giocatore non in perfette condizioni in modo da dargli alcuni giorni in più di recupero ed averlo in piena efficienza per l’appuntamento infrasettimanale. Per quanto riguarda la prevendita è andata discretamente per quanto riguarda i settori riservati alla tifoseria locale per i quali c’è la speranza di un tutto esaurito. Nel settore ospiti, invece, non si dovrebbe ripetere l’esodo di domenica scorsa ad Empoli con 364 sostenitori veneti ma ci si dovrebbe attestare sui 200.