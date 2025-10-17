Carrarese Trasferta trabocchetto a Pescara. Calabro: "L’aspetto mentale è essenziale"

La Carrarese è partita già ieri, subito dopo l’allenamento mattutino, alla volta di Pescara. Il tecnico Antonio Calabro ha messo in guardia sulle difficoltà della gara.

Il bel successo sulla Juve Stabia ha visto i suoi effetti ancor più amplificati dalla sosta. C’è il rischio di essersi specchiati troppo?

"Nel bagaglio di un calciatore come di un tecnico l’aspetto mentale è fondamentale. Mi aspetto delle risposte importanti sotto questo punto di vista dalla squadra. Noi come staff e società abbiamo sempre una grande concentrazione me l’aspetto anche dai giocatori perché andiamo su un campo difficile contro una squadra affamata di punti ed una piazza che spingerà per ottenere il risultato pieno. Voglio la solita Carrarese con aggressività ed atteggiamento che metta in risalto le sue qualità tecniche, tattiche e fisiche. Ad essere fondamentale, però, sarà l’approccio".

In classifica la Carrarese ha il doppio dei punti del Pescara. E’ un dato che incide?

"Non conta niente dopo 7 giornate. Questo è un campionato talmente subdolo che se non hai equilibrio e continuità ti porta dalle stelle alle stalle in un attimo. Non ci sono parametri attendibili in queste poche giornate".

Questa ripartenza contro una squadra più indietro in classifica può essere inconsciamente sottovalutata?

"Non scherziamo. Abbiamo tutti la consapevolezza, io ed i giocatori, che il Pescara è una squadra forte. E’ una società che ha fatto la serie B ad alti livelli per tanti anni. La sua collocazione giusta è questa categoria ma ha giocato anche in serie A diversi anni fa. Non può pensare la Carrarese al suo secondo anno di B che questa sia una trasferta semplice anche perché non ne esistono in questa categoria".

Il Pescara sembra si presenterà con diverse assenze. Può essere un chiave della partita?

"Solo se la sfrutteremo bene perché i sostituiti di una rosa come quella del Pescara sono all’altezza. Ad esempio non gioca Olzer ma ci sarà Merola, un giocatore che vi posso assicurare che tra le linee è veramente fastidioso. Hanno a centrocampo due giocatori di quantità e qualità e sugli esterni due elementi che ribaltano l’azione in maniera efficace".

In casa vostra mancherà qualcuno?

"Parlanti ha avuto un problema fisico e non sarà disponibile. Ci sono un altro paio di giocatori che hanno accusato fastidi nell’ultimo allenamento a Carrara e che dovremo valutare in questi due giorni".

Ti stanno mettendo in difficoltà i giocatori che vanno in panchina e in tribuna?

"Mi creano dei dubbi ogni settimana soprattutto quelli che giocano meno e questa è la particolarità e la forza della Carrarese. Questo porta anche i giocatori che si sentono titolari ad avere sempre le antenne dritte e non abbassare mai il livello di concentrazione e di intensità".