Carrarese Un milione per i giovani valorizzati

Un milione di euro o giù di lì. E’ questa la cifra che la Carrarese potrebbe ricevere dalla Lega di Serie B per il minutaggio effettuato dai propri giovani. L’ammontare complessivo del premio di valorizzazione non è ancora stato stabilito ma come punto di riferimento rimangono i 200 euro al minuto dello scorso anno per i giovani di proprietà mentre per i prestiti il premio sarà solo al 75% del minutaggio (150 euro). L’importo potrebbe anche salire nel caso qualcuna delle 20 società di serie B non abbia i requisiti per accedervi. Il requisito minimo di utilizzo, nell’arco della regular season, è pari ad almeno 900 minuti ed il limite massimo di minutaggio è fissato a 450 minuti a gara.

La Lega riconoscerà la premialità fino ad un massimo di 9000 minuti. Vi concorrono i giocatori nati nel 2002, 2003 e 2004 che a prescindere dall’età riceveranno lo stesso importo per minuti giocati. La Carrarese ha utilizzato nell’arco della stagione 7 giocatori in quota giovani che hanno totalizzato complessivamente 8091 minuti andando molto vicini alla soglia massima dei minuti pagati. Samuel Giovane (classe 2003) è stato il calciatore più impiegato con 1944 minuti, seguito da Luigi Cherubini (classe 2004) con 1856, Stiven Shpendi (2003) con 1557, Gabriele Guarino (2004) con 1177, Leonardo Cerri con 1079, Tommaso Milanese (2002) con 259 ed Alessandro Fontanarosa (2003) con 219. Il premio di valorizzazione vale solo per i giocatori italiani e quindi non vi rientra l’argentino Mateo Scheffer (2004) che comunque aveva giocato solo 7 minuti in azzurro.

La società apuana è un po’ penalizzata dal fatto che essendo tutti prestiti avrà per ognuno un 25% di contributi in meno. Facendo, comunque, un calcolo approssimativo tenendo come riferimento i 150 euro a minuto si arriverebbe ad una cifra totale di 1.213.650 euro. L’importo, lo ribadiamo, è del tutto orientativo e bisognerà aspettare comunicazioni ufficiali della Lega di Serie B per avere dati certi. Alla fine del girone d’andata era stato fornito un aggiornamento sull’andamento della classifica che vedeva al comando la Juve Stabia davanti a Reggiana e Mantova.

La stessa dovrebbe essersi ribaltata con Reggiana prima (11.431 minuti) seguita da Mantova (11.141) e Juve Stabia (10.806). La Carrarese pur non salendo sul podio si classificherà, comunque, in una buona posizione. All’aver centrato da matricola una fantastica salvezza si aggiungerà, quindi, un altro obiettivo: il conseguimento di un cospicuo premio per il minutaggio dei giovani. Non è vero, insomma, che la Carrarese ha lavorato solo per gli altri valorizzando i prestiti dei maggiori club di serie A.

Gianluca Bondielli