Carrarese: un primo anno di Serie B da incorniciare, ottimismo per il futuro

Ok Carrarese, la strada è giusta! Questo primo anno di Serie B ha promosso a pieni voti sotto tutti i profili la società azzurra. Si è rivelata innanzitutto azzeccata la scelta di ripartire dello stesso tecnico e dallo zoccolo duro di giocatori che avevano conquistato la promozione. Il direttore sportivo Iacopo Pasciuti non ha rotto un giocattolo che funzionava bene in C prendendosi il rischio di riproporlo con poche modifiche nella categoria superiore. Avere un nucleo consolidato ha consentito alla squadra di superare le difficoltà iniziali legate all’impatto col nuovo campionato ma anche alla mancata disponibilità del proprio impianto sportivo. Ugualmente appropriate sono state le operazioni di mercato che hanno portato a Carrara giovani forti e motivati ma anche giocatori esperti venuti con lo spirito giusto.

Con queste premesse il secondo anno di Serie B per la Carrarese non può che stagliarsi all’orizzonte con molte meno incognite e ancor più ottimismo. Gli azzurri ripartono avendo già in rosa 6/7 potenziali titolari che si sono dimostrati all’altezza nella passata stagione. La società gode di un’aumentata visibilità che presumibilmente renderà più facile la campagna acquisti. La piazza di Carrara diventerà più appetibile da parte dei giocatori facilitando un loro arrivo. Tutto ciò, naturalmente, continuando a tenere sott’occhio il bilancio. Sulla stessa lunghezza d’onda e altrettanto lodevole è il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per l’ammodernamento dello stadio dei Marmi e per renderlo a norma con la nuova categoria che “regalerà“ agli sportivi una curva nord nuova e dalla capienza più che raddoppiata.

Si profila un’altra esaltante stagione per la Carrarese che avrà modo di confrontarsi con nuove piazze prestigiose (Venezia, Empoli, Monza, Avellino e Padova). Il primo impegno della stagione ad agosto sarà, però, quello in Coppa Italia. L’accoppiamento dei trentaduesimi di finale porterà i marmiferi a debuttare allo stadio Friuli contro l’Udinese. Dopo aver giocato l’anno scorso al Sant’Elia contro il Cagliari ecco pronta una nuova vetrina contro un’altra storica formazione di serie A.