Carrarese Vietate distrazioni con il Pescara. In difesa torna Ruggeri, in mediana Zanon

Si riparte. La Carrarese torna in campo dopo la sosta e lo fa da una posizione di classifica confortante frutto di un gioco convincente. Di fronte si troverà un Pescara molto più inguaiato di lei e per questo ancor più pericoloso. Lo stesso Antonio Calabro ha sviato dai facili entusiasmi. "Quello che è successo è successo – ha sottolineato il mister salentino –. Io sono molto concentrato sul futuro. Abbiamo appena iniziato, siamo ancora a maniche corte. Dopo ci dovremo mettere le maniche lunghe e poi il giubbotto e poi togliercelo e tornare a maniche corte. Pensate a quante cose devono ancora succedere. Io non posso permettermi di avere la testa anche solo all’un per cento su quello che è già successo perché se lo faccio io poi lo trasmetto anche alla squadra e la squadra non ha bisogno di queste situazioni ma solo di concentrarsi sull’andare avanti con lo stesso atteggiamento e la stessa mentalità".

La testa della Carrarese e del suo tecnico, insomma, è tutta concentrata su di un Pescara che seppur ferito e falcidiato dalle assenze rimane un avversario molto ostico, soprattutto sul proprio terreno e davanti al proprio pubblico. Per questa sfida ci sono pochi dubbi di formazione sul fronte azzurro visto che c’è uno zoccolo duro che sta fornendo risposte importanti ad ogni appuntamento. Rispetto all’ultima vittoriosa uscita contro la Juve Stabia, caratterizzata anche dal fatto di essere stata la terza partita in otto giorni, ci dovrebbero essere tre cambiamenti. Il primo, forzato, in difesa vista la defezione dell’ultim’ora di Calabrese, escluso dai convocati per una botta in allenamento presa proprio nell’ultima seduta prima del trasferimento a Pescara.

Con Illanes e Imperiale tornerà a giocare Ruggeri in quella che fin qui è stata un po’ la difesa "tipo". A centrocampo dovrebbe tornare Zanon sulla fascia destra al posto di Bouah mentre si profila la seconda panchina consecutiva per Bozhanaj visto che il suo sostituto Hasa prima della sosta è stato tra i migliori in campo con gol ed assist a referto.

In attacco, infine, è probabile il ritorno alla coppia con più gettoni ovvero quella composta da Finotto ed Abiuso a discapito di Sekulov, titolare contro le vespe di Abate. Sempre per infortunio mancherà anche Parlanti e Calabro dovrà in ogni caso individuare un giocatore da mandare in tribuna perché la coperta rimane larga. Da Carrara sono attesi allo stadio Adriatico un centinaio di tifosi.