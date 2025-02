Carrarese Zanon prolunga fino a giugno 2027: "Abbiamo ancora tante battaglie da vincere"

Concentrata sul presente ma lungimirante sul futuro. Se tutte le energie della squadra azzurra sono rivolte al match di sabato con la Cremonese, la società di Piazza Vittorio Veneto sta proseguendo il suo proficuo lavoro di programmazione. Dopo il rinnovo di capitan Imperiale ecco così che la Carrarese ha blindato un altro dei suoi gioielli. Simone Zanon ha firmato il prolungamento del contratto che lo legherà ai colori giallo-azzurri sino al 30 giugno 2027. L’esterno meranese già a gennaio era stato oggetto di attenzioni anche da parte di club di serie A. Questo rinnovo fa capire che il ventitreenne è ritenuto un patrimonio da tutelare e valorizzare ulteriormente.

Nel contempo mette anche in una situazione di forza la società apuana nel caso dovessero arrivare in estate per il giocatore delle offerte irrinunciabili. "Ringrazio la società per la fiducia e il supporto che mai mi ha fatto mancare sotto ogni punto di vista durante questi anni – ha esternato Zanon subito dopo la firma del nuovo contratto. A Carrara sto vivendo un’esperienza fantastica; ritengo che ci siano ancora tanti obiettivi che possiamo raggiungere insieme, ed è per questo che il mio rinnovo è stato voluto fortemente da entrambe le parti. La storica promozione raggiunta lo scorso anno, che rimarrà per sempre scolpita nel mio cuore e nella storia del club, ha creato un rapporto di grande stima reciproca con tutto l’ambiente, dallo staff tecnico ai tifosi. Adesso è il momento di rivolgere la massima attenzione al campo perché ci aspettano ancora tante battaglie in questo campionato, ma abbiamo la forte motivazione di mantenere quanto conquistato e siamo pronti a tutto per difenderlo. Un saluto speciale ai tifosi azzurri: non vedo l’ora di rivedervi già sabato allo stadio".

Contro la Cremonese Zanon sarà regolarmente in campo dal primo minuto sulla fascia destra. E’ la corsia di sinistra, invece, che a causa dell’indisponibilità dello squalificato Cicconi rimane scoperta. Il suo sostituto naturale è stato sin qui Niccolò Belloni con cui di solitamente Cicconi fa staffetta. Nell’ultimo periodo il calciatore apuano ha collezionato soltanto scampoli di gara e non gioca una partita intera da due mesi e mezzo. La sua ultima da titolare è stata a Brescia a metà dicembre ed in precedenza era partito dal primo minuto anche nella gara interna contro la Juve Stabia. Entrambe le partite si sono concluse sullo 0 a 0.

Gianluca Bondielli