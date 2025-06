Caso PalaPanini, il Comune va sottorete: "Confronto aperto con Volley Modena"

"La pallavolo rappresenta un tratto identitario di Modena. Capisco, quindi, che per passione si possa a volte trascendere in polemiche o dichiarazioni che superano il limite. Non serve a nessuno alzare il livello di tensione, parliamo di sport, non di altro": Massimo Bortolamasi, assessore allo sport del Comune di Modena, è intervenuto ieri sul caso relativo al PalaPanini, richiesto da Volley Modena per la propria A2 e negato da Modena Volley, finita poi nell’occhio del ciclone anche dopo le parole del presidente della Lega Volley Femminile, Mauro Fabris, ed è proprio il suo accenno al ’patriarcato’ che pare essere, giustamente, nel mirino dell’assessore. Il quale, poi, entra nel merito della questione: "Dal 16 giugno, quando abbiamo avuto il primo incontro con il Volley Modena, abbiamo iniziato a cercare una soluzione ad un problema complesso (...). L’Amministrazione comunale, non gestisce direttamente nessun impianto e va trovato un equilibrio tra istanze e richieste che non sempre sono conciliabili".

Un discorso che vale per i grandi impianti, come per le palestre scolastiche. L’Amministrazione, spiega Bortolamasi, mira a "far sì che le diverse istanze possano trovare una risposta, adeguata (...). È quello che abbiamo iniziato a fare con il Volley Modena, aprendo un confronto per capire quali possono essere le soluzioni più idonee, per rispondere ai bisogni che un campionato di Serie A2 richiede, tenendo conto che i margini di intervento dell’Amministrazione comunale sono definiti dalle diverse convenzioni in essere e questo lo dico per sgombrare il campo rispetto a paragoni impropri ed errati, rispetto all’utilizzo del PalaPanini di qualche decennio fa (...). La nostra disponibilità, alla luce anche della richiesta di utilizzo che il Volley Modena ha fatto anche del PalaMolza, resta invariata, per provare a trovare una soluzione, che pur non dipendendo solo dall’Amministrazione tenga conto delle diverse ed esigenze, nel pieno rispetto e attenzione delle parti coinvolte".

l.l.