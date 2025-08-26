Castelnuovo. Baldini e Tassi nuovi rinforzi per i gialloblù

Buone notizie in casa gialloblù ad una settimana circa della stagione agonistica con la prima gara di Coppa Italia di Eccellenza. La bella vittoria (2-1, Lepri e doppietta di Luca Andreotti), ma soprattutto la buona prestazione della formazione di Gigi Grassi a Seravezza, con il giovane portiere Leonardo Barghini in veste di para rigori, ha dato ulteriore fiducia all’ambiente. Questo il tabellino del Castelnuovo contro il Seravezza Pozzi (Serie D): Barghini, Bigondi (Ramacciotti), Morelli, Cecilia, Leshi (Landi), Lunardi, Casci (Gasperoni), Cecchini, Conde, Nardi (Andreotti), El Hadoui. Rimasti a disposizione in panchina Baldini, Tocci, Tassi, Micchi, Catoi, Quilici. Intanto ieri pomeriggio allo stadio "Nardini" è stato presentato il nuovo stemma del Castelnuovo, alla presenza di dirigenti, giocatori e tifosi. Con l’arrivo del portiere Gabriele Baldini, classe 2005, ex San Marco Avenza e Pietrasanta e del centrocampista Niccolò Tassi, classe 2004, che ha indossato le maglie di Fucecchio e Cuoiopelli, è stata completata la "rosa" gialloblù, a disposizione del nuovo allenatore Gigi Grassi, insieme al suo vice Simone Tolaini, anche lui ex importante giocatore gialloblù. Soddisfatto il dirigente Diego Pioli: "Il nostro intento è quello di ripetere il buon campionato dello scorso anno e sono fiducioso nei ragazzi e nello staff tecnico. Sicuramente Lucchese e Viareggio partono come favorite, ma noi penseremo solo a noi e a fare bene e soprattutto iniziare il campionato in modo positivo e mettere subito in cassaforte preziosi punti". Infine una gradita visita agli allenamenti dei ragazzi del settore giovanile da parte del preparatore atletico Filippo Nardi, già componente dello staff tecnico delle prime squadre di Inter e Milan. Accompagnato dal direttore generale gialloblù Simone Vanni, il professor Nardi ha osservato gli allenamenti della mattina e del pomeriggio, intrattenendosi a colloquio costruttivo con i tecnici gialloblù e i giovani calciatori.

Dino Magistrelli