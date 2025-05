Castro Castro Sebastian trionfa alla 55^ Coppa Sportivi di Bagnolo

Sul traguardo della 55^ Coppa Sportivi di Bagnolo di Montemurlo vince per distacco il costaricano Castro Castro Sebastian, mentre il titolo toscano juniores 2025, va al fiorentino di Campi Bisenzio portacolori del Team Vangi, Mattia Ballerini giunto secondo. È stata una corsa selettiva che alla distanza ha provocato tanti ritiri (ne sono arrivati 33) dei 97 partenti dei quali 55 toscani che puntavano alla conquista del titolo regionale. Il successo di Castro Castro è stato meritatissimo frutto di una condotta di gara intelligente. All’ultimo passaggio dei 5 sulla salita della Rocca che ha decimato le forze in campo, il costaricano è transitato per primo nel quintetto di testa per poi lanciare il suo attacco approfittando della rivalità esistente fra i tre toscani del drappello di testa ovvero Cianti, Paladini e Ballerini.

Il suo vantaggio di venti secondi è stato difeso fino al traguardo da Castro che corre nel Team General System ed è giunto in Italia da appena sette giorni. Ha dimostrato classe e talento, e nonostante la caduta in avvio di gara è rientrato per poi essere protagonista. Il titolo toscano va con pieno merito a Ballerini che è stato per tanti chilometri al vertice della corsa prima in compagnia di altri corridori quindi anche da solo prima di essere raggiunto a 8 km dalla conclusione. Una maglia che ha reso felicissimo Ballerini che l’ha dedicata a chi ha sempre creduto in lui. Brillante anche la prova di Cianti giunto terzo e quella di Paladini, generoso Iacchi per restare ai toscani in una gara che ha visto il duello tra Team Vangi e Pol. Monsummanese.

La gara pratese su 16 giri dei quali i primi 11 pianeggianti, più i cinque con la salita della Rocca che ha infiammato la gara rendendola selettiva. Ottima l’organizzazione del Cycling Team Seanese e del Comitato locale. Arrivo: 1)Sebastian Castro Castro (Team General System) km 125, in 2h56’, media km 42,539; 2)Mattia Ballerini (Team Vangi) a 19": 3)Niccolò Cianti (Pol. Monsummanese); 4)Guido Paladini (Casano Stabbia); 5)Luca Nicoloso (Team Vangi) a 25"; 6)Iacchi a 34"; 7)Zoppas a 1’10"; 8)Damiano 1’13"; 9)Del Cucina a 2’11"; 10)Lancioni.

Le altre gare: nella Coppa Giancarlo Bonechi a Traversagna per allievi, che ha festeggiato i 70 anni, successo di Marco Spanio (Iperfinish) sul compagno di squadra Agnini; a 26 Bosio, Luci e Moretti. A Casalguidi le due gare esordienti vinte da Diego Della Polla e Liberomario Maffei entrambi della Coltano Grube società alla undicesima vittoria stagionale.