Catellani "Palumbo tiene tanto alla squadra"

Alla fine di ogni sessione di mercato, è usanza una chiacchierata con il direttore sportivo e naturalmente Andrea Catellani non si è sottratto alla consuetudine. Tanti, ma principalmente uno solo, i temi da focalizzare, con l’affaire Antonio Palumbo che ha in qualche modo monopolizzato la conferenza stampa. "Con Antonio ovviamente ho parlato – le parole di Catellani –, siamo stati insieme tanto anche perchè la voce del Sassuolo era già uscita alla fine della scorsa settimana. Il ragazzo è un professionista esemplare, ha ripreso ad allenarsi benissimo, oltretutto nel mezzo di queste voci c’è stata anche la partita col Mantova che è stata una delle sue più belle prestazioni stagionali. Detto questo, è giusto e normale che un calciatore possa drizzare le antenne al momento che si palesino situazioni diverse da quella che è la sua attuale squadra; vi assicuro però che Antonio tiene tanto alla squadra, ai compagni e allo staff, e sono certo che nelle prossime partite continuerà a giocare con lo stesso rendimento avuto sino ad oggi. E mi preme sottolineare che non ha mai avuto atteggiamenti per forzare questa trattativa. In generale, parlando di questa sessione di mercato, al di là della questione Palumbo siamo soddisfatti perchè abbiamo fatto esattamente quello che ci eravamo programmati, ovvero aver acquisito un centrale difensivo, un giocatore che potesse avere caratteristiche sia da trequartista e da mezzala, e un secondo portiere. In uscita abbiamo voluto dare l’opportunità di far andare a giocare sia Abiuso che Alberti, che in questo momento non avevano molto spazio, con operazioni di prestito che non vanno a disperdere quello che consideriamo un patrimonio della società".

Si ritorna su Palumbo quando vengono riportate le frasi del dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, che avrebbe fatto intendere di non aver voluto forzare la mano nell’operazione per rispetto e amicizia verso la famiglia Rivetti e il Modena. Catellani sull’argomento è abbastanza... stringato ma non proprio diplomatico, almeno da quello che si coglie dalla sua espressione: "Credo che quello sia il suo punto di vista, direi che i media abbiano ricostruito un po’ tutto su com’è andata la vicenda e credo che abbiate tutti gli elementi per fare le vostre valutazioni. Comunque io non sono il dg del Sassuolo, lui ha evidentemente espresso il suo pensiero, io so quello che erano invece le nostre certezze e le nostre valutazioni sul perchè abbiamo voluto a tutti i costi tenere Antonio e personalmente sono molto contento che sia rimasto con noi, è uno dei tre giocatori più forti e determinanti della categoria". Poi si torna su un discorso più generale: "La nostra scelta in questo mercato è stata di dare continuità ad un gruppo che sta crescendo tanto, e da quando abbiamo cambiato allenatore vediamo un trend molto positivo e vogliamo continuare su questa strada e non a caso in questa sessione di trattative siamo tra quelli che hanno cambiato meno".