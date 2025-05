Celebrazioni. I 120 anni del club il 9 giugno: al via la prenotazione dei tagliandi gratuiti

Il conto alla rovescia è partito. A Perugia si festeggia una storia d’amore lunga 120 anni. Il prossimo 9 giugno inizia il percorso con cui il club di Pian di Massiano celebra il 120esimo anniversario dalla sua fondazione, con molte iniziative di impatto emotivo che coinvolgeranno ex giocatori, tifosi e tutta la città di Perugia.

“Questo 120esimo anno è una straordinaria opportunità per il club per ricambiare la passione e l’impegno dei tifosi biancorossi di tutto il mondo nel segno delle proprie radici, affinché coltivino e condividano il loro amore a beneficio delle generazioni future“, si legge nella nota del club biancorosso che annuncia il via alle prenotazioni dei tagliandi gratuiti.

A partire da ieri è possibile prenotare il tagliando gratuito per assistere alla gara fra le Leggende del Perugia Calcio.

Dalle 18 un ricco pre partita e a seguire, alle 19 circa, la partita fra gli ex giocatori che hanno fatto parte della storia del Perugia. Il tutto con la musica di dj Ralf che proseguirà anche dopo la partita.