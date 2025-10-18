C’era la schedina, oggi è tutto web

"Tutta la vita a rincorrere a stento una Sisal", cantava Enzo Jannacci in uno dei suoi pezzi meno noti. Ma erano i tempi in cui si poteva al massimo sperare in un 13 alla schedina, per cambiare vita. Oggi le cose sono molto diverse, ovviamente: secondo Ipsos, su oltre 25 milioni di tifosi e appassionati, il 70% degli italiani commenta le partite in chat o sui social durante il match.

Sisal, che dal 2022 è parte di Flutter Entertainment, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online, ha appena introdotto una nuova funzionalità, un’opzione, My Combo, che permette di costruire una previsione unica che raccoglie tutti gli esiti immaginati per un singolo match fino all’ultimo secondo: dal numero dei gol ai cartellini, dai corner ai marcatori, sulla base dell’algoritmo proprietario di Flutter che Sisal utilizza in esclusiva per l’Italia.

Marco Tiso, Managing Director di Sisal, è la figura giusta per parlare del modo in cui, insieme con la schedina, sono cambiati i costumi degli italiani.

Tiso, dalla schedina alle scommesse online in tempo reale, com’è cambiato il giocatore e com’è cambiato il tifo?

"Da 80 anni Sisal porta innovazione e tecnologia nel mondo del gioco, accompagnando abitudini e costumi degli italiani. Già nel 1946, con la nascita della schedina Sisal – poi divenuta Totocalcio – abbiamo introdotto un’idea semplice ma rivoluzionaria. In questi decenni è cambiato profondamente il modo di vivere l’evento sportivo: se prima l’attenzione era rivolta principalmente al risultato della partita, oggi cresce l’interesse verso le prestazioni dei singoli atleti – cartellini, pali, gol e altre statistiche –, un trend che risponde alle esigenze delle nuove generazioni di fan, sempre più alla ricerca di esperienze di intrattenimento dinamiche e coinvolgenti. In questa direzione prosegue il nostro percorso di innovazione con My Combo, una novità portata in Italia per la prima volta da Sisal che permette infinite combinazioni basate sulle statistiche di una singola partita, offrendo un’esperienza senza limiti se non la fantasia del giocatore".

Rispetto ai tempi in cui cantava Jannacci, oggi il profilo del giocatore abituale sembra più orientato verso traguardi minori, le “piccole gioie” piuttosto che la ricerca del “botto”… È così?

"Le espressioni “fare 13” o “fare 6” rimangono ancora oggi nell’immaginario collettivo come simboli di vittoria, ma ciò che osserviamo è un’evoluzione verso modalità di gioco che arricchiscono l’esperienza di intrattenimento legata all’evento. Da sempre Sisal vede il gioco come un’esperienza di condivisione e questa visione la sta portando avanti con diverse iniziative che mirano a creare una community di giocatori che si scambiano pareri, esperienze e vivono il gioco non come qualcosa di individuale, bensì come esperienza collettiva nella consapevolezza che giocare insieme sia più divertente e salutare che farlo da soli, un concetto valido sia per l’online che per il retail".

Ricevitorie e online, come sta cambiando la raccolta sui canali e che storia raccontano del nostro paese?

"Dopo la pandemia abbiamo assistito a una forte accelerazione della digitalizzazione anche nel settore del gioco. Oggi, in Italia, il mercato online rappresenta circa il 25% – un salto significativo rispetto al 5% del 2016 – ma restiamo ancora lontani dai livelli delle esperienze europee più mature. Sisal è un’azienda profondamente radicata sul territorio con oltre 35 mila punti vendita, ma al tempo stesso è leader nell’online. Per noi la vera sfida non è scegliere tra digitale e fisico, bensì integrarli e renderli complementari, offrendo un’esperienza omnicanale che sia realmente percepita come di valore dai consumatori. In questo scenario i ricevitori continuano a svolgere un ruolo centrale: consolidano la nostra presenza sul territorio e ci permettono di portare innovazione direttamente ai consumatori. La sinergia tra online e offline rappresenta quindi una leva competitiva fondamentale, in un contesto che – pur caratterizzato da regole stringenti – offre ancora ampi spazi di sviluppo a chi, come noi, sceglie di investire in innovazione, prossimità e responsabilità".