Cerbaia: Nuovo progetto per la stagione 2025-26 con Maestrelli

A poche settimane dalla conclusione del campionato, in casa Cerbaia è tempo di pensare al futuro. Da alcuni giorni il ds Maurizio Maestrelli è al lavoro per la nuova stagione 2025-’26. Dopo la separazione consensuale con il tecnico Francesco Sacconi, fautore di un biennio di collaborazione eccellente combinato con un 7° posto, si registrano altre sostanziali novità.

"Dopo aver concluso questo ciclo storico – puntualizza Maestrelli – abbiamo deciso di ripartire con un nuovo progetto ricostruendo una base che sia valida per ripartire con entusiasmo per il secondo anno consecutivo in Promozione, con alcuni nuovi portieri e con l’inserimento di diversi giovani. Intanto posso annunciare che sono stati riconfermati: Federico Lotti, Jacopo Marchetti, Mirko Pinzauti, Leonardo Mannelli, Luca Fontanelli, Lorenzo Pecci, Manuel Cei, Samuele Bandelli, Lorenzo Calvetti, Leonardo Mazzoni, Assan Ebengue".

Chi lascerà Cerbaia? "Giuliano Diegoli, Iacopo Orsolini, Abdennahim Zahouani, Andrea Maio, Claudio Nicusor Enache, Simone e Alessandro Vignozzi, giocatori al quale siamo riconoscenti".

Come si è arrivati alla separazione con il tecnico Sacconi. La panchina sarà affidata a Silvio Cei? "Dopo un bellissimo percorso di due anni iniziato in Prima Categoria è stato un addio consensuale. Un ciclo meraviglioso, concluso con una salvezza storica che non avevamo mai affrontato nella nostra storia. Per il nuovo tecnico bisognerà attendere ancora qualche giorno".

Giovanni Puleri