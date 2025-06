Cerreto batte Cervaiolo all'ultimo minuto: vittoria al Torneo delle Frazioni di Montignoso

Partita “pazza“ alla Renella dove il Cerreto ha superato il Cervaiolo proprio all’ultimo minuto di recupero (3-2) restando in vetta a punteggio pieno del girone A del XX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini. Ancora una volta una tribuna strapiena ha fatto da cornice ad un match che si è profilato dall’inizio a senso unico. Il Cerreto è andato al riposo sul doppio vantaggio grazie al gol di Cornacchia al 31’ ed all’autorete di Mustone al 42’.

Nella ripresa i blucerchiati del presidente Andrea Del Freo sembravano aver addormentato a dovere la gara ed hanno iniziato ad effettuare qualche cambio. Il Cervaiolo ha accorciato le distanze con Monaco al 70’ e pochi minuti dopo ha sorprendentemente raggiunto il pareggio per merito di un’azione in dribbling di Rustighi al 74’. Quando i calci di rigore sembravano inevitabili, a 10 secondi dalla fine dei 4 minuti di recupero, Jurgen Kabashi ha lasciato partire un rasoterra letale che si è insaccato all’angolino ed è potuto così correre a festeggiare sotto i propri tifosi.

Le formazioni scese in campo. Cerreto: Tognoni, Baldini, Kabashi, Lucaccini, Cornacchia, Bertuccelli, Marabese, Della Pina, Manfredi, Pucci, Venturini. A disp. Leone, Lazzini, Canciello, Vietina, Turba, Sermattei. All. Della Maggiora. Cervaiolo: Nucci, Favret, Tognoni, Coda, Manfredi, Sacchetti, Mustume, Boccardi, Martinucci, Navari, Tognocchi, Monaco, Picconcelli, Rustighi, Pucciarelli, Panaino, Conte, Farusi, Maggiani. All. De Angeli.

Gianluca Bondielli