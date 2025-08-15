Certaldo pronto al raduno. Sarà una squadra rinnovata

Tutto pronto al Comunale di Certaldo, dove domani alle 17 scatterà il raduno della locale formazione viola impegnata nel campionato di Eccellenza. Quello affidato alla guida tecnica di Michele Gangoni, già protagonista a Certaldo prima da giocatore e poi da allenatore e direttore sportivo, è un gruppo quasi del tutto rivoluzionato e molto giovane, ma con alcuni senatori chiamati a tirare le fila. Stiamo parlando delle preziose conferme del portiere Andrea Gasparri e del difensore Matteo Ciappi, oltre al ritorno del centrocampista di qualità Paolo Di Leo. Cresciuto nel vivaio dell’Empoli con cui ha disputato anche 34 partite in Primavera, condite da 4 gol, è reduce da 25 presenze e un gol con l’Asta Taverne in Eccellenza, categoria dove ha messo insieme altri 69 ‘gettoni’ e 9 gol con le maglie di Foiano, Pontassieve e Colligiana. In viola è già stato per metà stagione nel 2023-‘24 giocando 14 gare di Serie D, palcoscenico che aveva già calcato all’inizio della propria carriera con Colligiana, Pianese, Real Forte Querceta, Scandicci e Poggibonsi (58 partite complessive e 5 centri). Di seguito ecco la lista completa dei convocati di mister Gangoni, che sarà coadiuvato dal vice Federico Martini. Portieri: Giulio Chesi (‘06); Samuele Cicali (‘04); Andrea Gasparri (‘99). Difensori: Paolo Bacciottini (‘06); Andrea Cardinali (‘06); Niccolò Celoni (‘06); Matteo Ciappi (‘98); Simone Covino (‘04); Modesto Edu Mengue (‘03); Francesco Gistri (‘06); Leonardo Pennini (‘03); Steven Pinzani (‘07); Matteo Piochi (‘03); Tommaso Vanni (‘05). Centrocampisti: Gregorio Alfani (‘05); Leonardo Benedetti (‘06); David Buica (‘07); Paolo Di Leo (‘98); Luca Palumbo (‘07); Niccolò Piccini (‘05); Anuar Sadiq (‘04); Alessandro Tanganelli (‘06). Attaccanti: Manuel Cesarano (‘05); Filippo Cianciolo (‘05); Diego Di Fiandra (‘04); Brando Dussol (‘04); David Polenari (‘07).

Simone Cioni