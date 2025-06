Cesare Cattaneo trionfa al torneo Città di Crema, Ayaka Iwasa domina il femminile

Cesare Cattaneo succede a Giovanni Enrico Boi fra i vincitori del torneo “Città di Crema“. Il piemontese si è aggiudicato la maratona contro il milanese Giorgio Ghia, portacolori del Tennis Club Milano Bonacossa, con il punteggio di 6/1, 5/7, 7/5. Ribadendo il successo nello scontro diretto conseguito nella passata stagione, nei quarti del torneo under 14 di Pavia. In campo femminile il Giappone è tornato a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro due anni dopo Yui Komada grazie ad Ayaka Iwasa. La tredicenne non ha mostrato titubanze contro avversarie di tre anni più grandi: partita addirittura dalle qualificazioni, ha via via asfaltato la concorrenza, infilando sei vittorie nette, con dodici set vinti e nessuno perse, e appena venti giochi concessi. La sua ultima vittima è stata la connazionale Shina Okuyama, testa di serie numero 3 del tabellone, che partiva favorita, ma non è andata oltre una dignitosa difesa, che non le ha impedito comunque di incassare un severo 6/3, 6/2. Nei doppi, sono giunti due trionfi azzurri grazie a Castracani/Fuzio nel tabellone femminile (7/5 6/2 su Lampiano Garbarini/Tranchero) e Ghia/Samarelli in quello maschile (6/2, 7/6 su Longo/Pretolani).

Silvio De Sanctis