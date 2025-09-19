Chi è Andrea Dallavalle: il talento, gli infortuni e il capolavoro d’argento

Bologna, 19 settembre 2025 – Un urlo di gioia e liberazione si sente uscire dallo Stadio Nazionale di Tokyo. Al sesto tentativo, l’ultimo disponibile, Andrea Dallavalle ha frantumato il suo record personale: 17,64 nel salto triplo ai Mondiali di Atletica 2025 che si disputano nella capitale giapponese. Di gioia, perché è una medaglia quasi sicura, ma anche di liberazione dopo anni difficili costellati da problemi fisici. Dopo i due nulli dell’algerino Triki e del cubano Martinez, ha dovuto aspettare solo il salto di Pedro Pichardo per conoscere il metallo della sua medaglia. Il portoghese, già argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oro ai mondiali di Eugene 2022, ha sbaragliato la concorrenza, saltando 17,91 e mettendosi al collo meritatamente la medaglia dal pezzo più pregiato. Per Andrea è un argento che vale come un oro, specialmente per il momento in cui è arrivato, cioè all’ultimo tentativo, e per il luogo in cui è arrivato, nello stadio simbolo dell’Atletica Italiana in questi ultimi anni.

Andrea Dallavalle, figlio d’arte

Nato a Piacenza nel 1999 da una famiglia in cui si mastica tantissima atletica. Papà Fabrizio è un ex velocista e mamma Maria Cristina è stata primatista nazionale nel salto in lungo a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma la grande influenza è arrivata soprattutto dal fratello maggiore Lorenzo, che lo ha portato a scegliere il salto triplo. Inizia all’età di sei anni presso l’Atletica Piacenza: il suo primo grande risultato a livello nazionale arriva nel 2016, quando diventa primatista italiano di salto triplo indoor under-18 con la misura di 15,70. Nello stesso anno si migliora di 4 cm e vince l’argento agli Europei di Tbilisi nella medesima categoria. L’anno successivo arriva un argento ai Mondiali under-20 di Grosseto e un bronzo agli Europei under-23 di Gavle 2023. Nel 2020 diventa campione nazionale assoluto a Padova con la misura di 16,74: in quell’anno decide anche di cambiare il piede di stacco, passando dal destro al sinistro. Al suo esordio olimpico, a Tokyo nel 2021, si qualifica alla finale e rientra tra i primi nove. Nello stesso anno, agli Europei under-23 di Tallin, si mette al collo la sua prima medaglia d’oro.

Andrea Dallavalle avvolto nella bandiera tricolore (Ansa)

È il preludio di un 2022 fantastico: ai Mondiali di Eugene sfodera una delle migliori prestazioni della sua giovane carriera (17,25), raccogliendo un quarto posto, a soli 6 cm dalla medaglia di bronzo. Agli Europei di Monaco di Baviera dello stesso anno, Dallavalle si mette al collo la medaglia d’argento, dopo aver saltato 17,04. La fortuna non è però dalla sua parte: alcuni problemi fisici non gli permettono di esprimersi al massimo, sia muscolari (bicipite sinistro) che articolari (caviglia destra). La sua occasione si ripresenta a Tokyo, ai Mondiali 2025, nello stesso stadio in cui si è qualificato alla finale del salto triplo alle Olimpiadi nel 2021. Come quattro anni prima si qualifica alla finale, questa volta insieme al connazionale Andy Diaz. Purtroppo il nativo di L’Avana, leader mondiale nella specialità, ha qualche problema fisico e non riesce ad arrivare in zona medaglia. Il piacentino inizia bene, si piazza al quarto posto con i primi cinque tentativi e al sesto arriva l’exploit: 17,64, record personale e medaglia d’oro virtuale. La gioia di Andrea è incontenibile, abbraccia Diaz ed esulta con il suo allenatore Ennio Buttò. L’oro rimarrà solo virtuale, perché Pedro Pichardo, cubano naturalizzato portoghese, salta 17,91 e si prende il metallo più pregiato. Nonostante ciò, Andrea è il ragazzo più felice del mondo: un argento ai Mondiali di Atletica nel salto triplo è il suo più grande risultato, soprattutto dopo i problemi fisici che lo hanno frenato negli ultimi anni.