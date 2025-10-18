CHI È. Argento a Rio 2016 con Zaytsev & Co.

Gianlorenzo Blengini detto Chicco, torinese e gran tifoso granata, classe 1971, ct della nazionale maschile bulgara arrivata seconda ai mondiali nelle Filippine, è uno dei tecnici più vincenti a livello di club. Ha guidato anche la nazionale italiana dopo essere stato il vice di Mauro Berruto. Per due anni ha mantenuto il doppio incarico di allenatore della Lube Civitanova e dell’Italia, della quale è diventato ct in via esclusiva dal 2017 al gennaio 2021, vincendo la medaglia d’argento ai Giochi olimpici 2016 di Rio de Janeiro, perdendo la finale 3-0 contro il Brasile e uscendo nei quarti di finale ai Giochi di Tokyo contro l’Argentina. Torna alla Lube con la quale completa un palmarès di tre scudetti (2016-17, 2020-21, 2021-2022), una Coppa Italia (2016-17), oltre a due Coppe Italia di Serie A2 (2001-02 con Piacenza, 2010-11 con Santa Croce). Dal 2024 allena la Bulgaria.