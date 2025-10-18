Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. CHI È. Argento a Rio 2016 con Zaytsev & Co.

CHI È. Argento a Rio 2016 con Zaytsev & Co.

Gianlorenzo Blengini detto Chicco, torinese e gran tifoso granata, classe 1971, ct della nazionale maschile bulgara arrivata seconda ai...

di Redazione Sport
18 ottobre 2025
Gianlorenzo ’Chicco’ Blengini con Ivan Zaytsev ai tempi in cui allenava l’Italia: da ct azzurro è arrivato alla medaglia d’argento ai Giochi di Rio nel 2016, con i club ha vinto tre scudetti con la Lube Civitanova

Gianlorenzo ’Chicco’ Blengini con Ivan Zaytsev ai tempi in cui allenava l’Italia: da ct azzurro è arrivato alla medaglia d’argento ai Giochi di Rio nel 2016, con i club ha vinto tre scudetti con la Lube Civitanova

XWhatsAppPrint

Gianlorenzo Blengini detto Chicco, torinese e gran tifoso granata, classe 1971, ct della nazionale maschile bulgara arrivata seconda ai mondiali nelle Filippine, è uno dei tecnici più vincenti a livello di club. Ha guidato anche la nazionale italiana dopo essere stato il vice di Mauro Berruto. Per due anni ha mantenuto il doppio incarico di allenatore della Lube Civitanova e dell’Italia, della quale è diventato ct in via esclusiva dal 2017 al gennaio 2021, vincendo la medaglia d’argento ai Giochi olimpici 2016 di Rio de Janeiro, perdendo la finale 3-0 contro il Brasile e uscendo nei quarti di finale ai Giochi di Tokyo contro l’Argentina. Torna alla Lube con la quale completa un palmarès di tre scudetti (2016-17, 2020-21, 2021-2022), una Coppa Italia (2016-17), oltre a due Coppe Italia di Serie A2 (2001-02 con Piacenza, 2010-11 con Santa Croce). Dal 2024 allena la Bulgaria.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su