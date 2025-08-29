Nuoto, chi è Chiara Tarantino: dagli allori nelle staffette al furto di Singapore

Roma, 29 agosto 2025 - Dall'acqua della vasca del nuoto a quella di un'autentica doccia gelata: la cornice è sempre quella di Singapore, ma stavolta Benedetta Pilato e Chiara Tarantino non hanno fatto parlare di sé per alcuna impresa sportiva come nel recente Mondiale, in programma dall'11 luglio al 3 agosto, bensì per un episodio spiacevole, risalente al 14 agosto. Rimaste in Asia per le vacanze, le due atlete sono state poste per diverse ore in stato di fermo per un furto perpetrato nell'aeroporto di Singapore e ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che avrebbero immortalato Tarantino intenta a nascondere nella borsa di Pilato degli oggetti sottratti illecitamente in un negozio: soltanto l'intervento dell'Ambasciata Italiana e della Farnesina ha risolto la situazione, con entrambe le atlete tornate a casa il 20 agosto dopo un breve soggiorno in hotel.

Chi è Chiara Tarantino

Casa che per entrambe fa rima con la Puglia: tarantina la Pilato e barese la Tarantino in quello che sembra un gioco di parole che in questo momento non causa alcuna ilarità a nessuna delle due protagoniste che, al di là dei risvolti legali, avranno molto da chiarire su una vicenda che rischia di aver incrinato un'amicizia e il clima di idillio nell'Italnuoto. Nata a Corato il 14 agosto 2003 (curiosamente proprio il giorno del fattaccio), Tarantino è specializzata nello stile libero, ma gli allori principali in una carriera ancora alle primissime battute li ha raccolti nelle staffette: per la precisione innanzitutto un bronzo nella 4x100 stile libero mista agli Europei di Budapest 2020 (disputati a maggio 2021 per la pandemia), curiosamente senza nuotare nella finale (come invece fatto dai colleghi Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Federica Pellegrini, Silvia Di Pietro e Manuel Frigo). Passando alla vasca corta, Tarantino, 176 centimetri per 65 chili, ha raccolto un argento nella 4x50 stile libero mista e nella 4x50m misti mista agli Europei di Kazan 2021 e un argento nella 4x50 stile libero ad Otopeni 2023. Ancora prima, a livello giovanile, nei Mondiali di Budapest 2019 la pugliese aveva vinto un bronzo nella 4x100 stile libero e un altro nella 4x100 stile libero mista. Non solo la Nazionale, oggi diventata un'incognita dopo che la Federnuoto in un comunicato ha ammesso di dover fare le dovute analisi sulla vicenda: Tarantino, che ha il suo punto di forza nella velocità oltre appunto alle staffette, milita a livello di club nell'Icos Sporting Club, nel Gestisport Coop SSD-CAR, nella Rane Rosse e nelle Fiamme Gialle. Il futuro in teoria è ancora dalla parte della classe 2003, che un anno fa alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha raccolto emozioni, esperienze e piazzamenti: il tutto con vista su Los Angeles 2028, sperando che la brutta vicenda da Singapore, ancora ricca di punti oscuri, non segni una battuta d'arresto in una carriera ancora tutta da scrivere.Vuelta 2025, tappa 7: il riscatto di Ayuso