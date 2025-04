Chicco Evani: "Partita fondamentale contro la Carrarese, pronti a sfidare sul campo sintetico"

"Una partita fondamentale". Anche per Chicco Evani (nella foto) la gara con la Carrarese ha un valore immenso e non potrebbe essere altrimenti. "Al di là del fatto che sono di Massa e che ho giocato con la Carrarese gli ultimi 6 mesi da calciatore, conosco benissimo sia la precedente proprietà della famiglia Grassi col direttore sportivo Devoti che questa attuale col presidente Manrico Gemignani. Ho avuto la possibilità anche di andare a vedere lavorare l’allenatore l’anno scorso ed è un tecnico preparato. La Carrarese ha fatto in casa la maggior parte dei propri punti. Il loro è un campo difficile ma noi contiamo di limitare i loro punti di forza e far risaltare i nostri che secondo me non sono pochi. Per loro, essendo davanti a noi di tre punti, mantenere questa distanza sarebbe un vantaggio. Noi, invece, cercheremo in tutte le maniere di fare la gara e di essergli superiori sul campo e possibilmente nel risultato. Giocare sul sintetico cambia un po’ le cose. E’ diverso il rimbalzo della palla e può accentuare i problemini fisici di qualcuno".

"Questa settimana abbiamo risparmiato alcuni giocatori proprio per questo motivo ma adesso sono tutti disponibili. Noi rimarremo con la nostra stessa idea di gioco. Naturalmente a seconda del sistema di gioco dell’avversario cambieranno certi movimenti e certe scalate in fase difensiva. Non è comunque che la Carrarese si discosti molto dalla Juve Stabia se non per gli interpreti. Il cambio del calendario? Non mi sono neanche documentato se qualcuno potesse avere dei vantaggi. Mi focalizzo più che altro sulla prima partita che abbiamo. Alle altre ci penseremo più avanti. In allenamento i ragazzi li ho visti attenti e preparati ma l’allenamento è una cosa e la partita un’altra. Mi auguro che abbiano lo stesso atteggiamento anche in partita, a cominciare da questa. La classifica attuale non rispecchia il valore ed il prestigio di questa società ma io non credo ad un calcio di aiuto ma a uno di merito. Se saremo più bravi di loro sarà giusto vincere. Se non lo saremo… non voglio neanche pensarci".

Gian. Bond.