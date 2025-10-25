Chiesanuova-Civitanovese: "Una sfida da brividi"

Sfida tra ultime della classe allo stadio "Don Guido Bibini" di Chiesanuova. Alle 14.30 di domani, la Civitanovese sarà ospite della formazione biancorossa con cui condivide il triste primato in classifica, a quota 3 punti. Rossoblù che finora non hanno mai vinto, in un totale di 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre Mongiello e compagni hanno ottenuto un successo e perso sei volte. Secondo Federico Ruggeri, già direttore generale della Fermana ed ex difensore rossoblù, si tratta di una "partita difficile per entrambe le squadre, che sono reduci da risultati negativi. Considerando la posizione di classifica – spiega –, l’incontro può rivelarsi decisivo per il proseguimento della stagione. Di fronte ad uno scenario del genere, anche il valore delle rispettive rose risulta meno importante delle motivazioni, che invece sono alte da ambo le parti, anche per via dei cambi di allenatori registrati recentemente nelle due piazze. Sennò, direi che gli organici potrebbero essere simili a livello qualitativo".

Il tecnico rossoblù Marinelli dovrà fare a meno di almeno tre titolari quali Cahais, Handzic (squalificati) e Franco (infortunato), con Luciani che difficilmente tornerà a disposizione. In ambo i casi, non sono ammessi passi falsi perché un’eventuale sconfitta lascerebbe le porte aperte a scenari infausti, mentre un pareggio non accontenterebbe nessuno. "La paura di perdere – aggiunge infatti Ruggeri – può prevalere sugli elementi tecnico tattici e credo che proprio la squadra che ne mostrerà di meno potrà portare a casa l’intera posta in palio. Il Chiesanuova è abituato a campionati di alta classifica e questa stagione è una anomalia per loro. Venirne fuori non sarà semplice. La Civitanovese, dopo l’ultima partita, è chiamata ad una prova di orgoglio". Ruggeri, che conosce molto bene il campionato di Eccellenza avendone calcato i campi con le maglie di Tolentino, Montegiorgio e Montegranaro ha su questa stagione l’impressione di un torneo "equilibrato, con diverse squadre in grado di ambire ai primi posti della graduatoria. Il Trodica – conclude - ha avuto un avvio che oserei dire difficoltoso solo per il valore dell’organico, perché per altre squadre sarebbe anche un buon inizio. Il Montecchio sta attraversando una piccola crisi di risultati, ma è ancora presto per giudicare. Anche quest’anno, non c’è una realtà ammazza campionato e questo ci permette di goderci lo spettacolo fino alla fine".