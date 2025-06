Chio Lln di Rotterdam. Bucci e Casadei in sella per la nazionale

Azzurri impegnati in salto ostacoli, endurance e completo ai massimi livelli. A cominciare dal Chio "cinque stelle" di Rotterdam, tappa della Longines League of Nations, ossia il circuito Fei di massima divisione. Il ct Marco Porro ha inviato una formazione forte di binomi già comprovati in campo internazionale: Bucci (Kiss Me Fabulesse, Pallieter vd N.Ranch), Casadei (Marbella du Chabli, Olivia VLS), la Martinengo (Delta de L’Isle, Captain Morgan Weering Z) e Paini (Casal Dorato, Mille Lire di Ca’ San Giorgio). Fra le 10 squadre della Coppa delle Nazioni di oggi (h.14.30, seconda manche h. 19.30) l’Italia è al 6° posto (120 punti) della generale, guidata parimerito da Germania e Irlanda (170), seguite da Francia (150), Usa (140) e Belgio (130). Dietro di noi Olanda (85), Svezia (80) e Svizzera (55).

Dopo la prossima tappa di St.Tropez-Gassin (21 settembre) le migliori 8 nazioni parteciperanno alla finale di Barcellona (2-5 ottobre). Altro mega-evento del fine settimana è a 7a tappa del Global Champions Tour a Parigi, con Gaudiano (JuliusD e Esteban de Hus). Intanto scatta a Castiglione del Lago, Perugia, il Zigulì Fei Endurance European Championship: 70 concorrenti di 21 nazioni, che domani si misureranno sulla distanza di 160 km per l’assegnazione del titolo continentale. Gli azzurri sono Caterina Coppini (Zirmo de Pine), Camilla Curcio (Symphonik dei Laghi), Costanza Laliscia (Zagara di Chia / Emirat du Barthas), Federico Milan (Dynamik Charriere) e Federico Valeri (Demon Melograno). Riserva: Nicole Frisan (Stella). Nelle 22 edizioni degli Europei l’Italia vanta 7 medaglie, delle quali 3 d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo. Infine il completo: a Stzegom, Polonia, sono al via nelle diverse categorie Proia, la Krutzler, Orlandi, Riso, Sacchetti, Sandei e altri ancora, tutti coi loro cavalli di punta. Insomma, un altro fine settimana di emozioni forti.

Paolo Manili