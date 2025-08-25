Cicali uno splendido argento all’ultimo sprint

Cala il sipario sui Mondiali di canoa 2025 e l’Italia riesce in extremis a conquistare una medaglia. È l’argento di Susanna Cicali nel K1 5000 femminile, chiuso in finale con il crono di 23:54.97, dietro soltanto alla svedese Melina Andersson (23:10.86) e davanti alla norvegese Anna Margrete Sletsjoee (24:17.48).

Nell’ultima giornata di rassegna, sotto la pioggia che si è abbattuta sull’Idroscalo di Milano nella mattinata di ieri, per gli azzurri non sono arrivate altre medaglie. Gli occhi erano puntati soprattutto sulla coppia formata da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, argento ai giochi di Parigi 2024 e campioni d’Europa in carica. Mancava giusto la medaglia ai Mondiali per chiudere un ultimo anno straordinario, ma questa volta la forte coppia piemontese si è dovuta accontentare di un poco soddisfacente sesto posto nella finale del C2 500 maschile col crono di 1:41.60. Un tempo piuttosto distante (+ 1.97) da quello con il quale gli atleti neutrali si sono aggiudicati l’oro. Seconda la Cina, terza l’Ungheria.

Niente da fare nemmeno per Samuele Burgo e Tommaso Freschi, che hanno chiuso in settima posizione (1:30.82) nel K2 500 maschile, altra categoria olimpica. Vittoria per l’Ungheria su Portogallo e Germania. Settimo posto infine pure per Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile (47.92).

L’Italia nel complesso conclude la competizione iridata casalinga con una sola altra medaglia, oltre a quella di Cicali, l’argento conquistato da Di Liberto nel K1 200 maschile. Undicesimo posto totale nel medagliere (vinto dell’Ungheria con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi) e la sensazione che al netto delle tante finali conquistate si sarebbe potuto raccogliere qualcosa in più.

Ma è comunque soddisfatto Antonio Rossi, vicepresidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak. Rossi, nativo di Lecco e leggendario simbolo della canoa italiana, si è espresso così: "Chiudiamo con grande entusiasmo questi Mondiali. Abbiamo raggiunto tantissime finali, alcune delle quali sognate e inaspettate. Il tutto considerando che siamo solo all’inizio di un nuovo quadriennio olimpico. E in generale quest’anno abbiamo ottenuto ottimi risultati anche a livello giovanile. C’è sicuramente ancora tanto lavoro da fare, ma ho parlato con i ragazzi presenti qui e ho visto in loro la stessa fame che avevo io quando gareggiavo. Questo mi fa stare ottimista per il futuro".

Futuro che per Rossi sarà sempre più quello di leader della Fick: "Il presidente del Coni ha organizzato questi Mondiali fino all’ultimo con grande attenzione. Avrò un ruolo di grande responsabilità anche perché l’eredità di Buonfiglio è importante e pesante".