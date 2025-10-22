Ciclismo. A Maranello il Meeting di Short Track. Tutti i protagonisti di un grande successo
Nel 50° anniversario del tricolore di ciclocross a Maranello il Meeting Modenese di Short Track che ha riscosso grande successo...
Nel 50° anniversario del tricolore di ciclocross a Maranello il Meeting Modenese di Short Track che ha riscosso grande successo con l’impegno della Ciclistica Maranello di Pietro Manfredini, Ernesto Di Renzo e Simone Pavarellì. Sul podio il Baby Team Iaccobike Sassuolo, poi Ciclistica Novese e Ciclistica Maranello. I modenesi: G1/M: 1° Cristian Budeanu (Iaccobike) - 2° Matteo Gaetti (idem) - 3° Edoardo Gamba (Pumptrack Modena) - 4° Daniele Paoletti (idem) -5° Mattia Ruberti (Novese);G1/F 2^ Silvia Mangano (Maranello);G2M: 1° Zerubabel Perrone (Sozzigalli)- 2° Manfredi Montaperto (Pumptrack);G3M: 1Luca Mai (Novese) -2° Luca Gaetti (Iaccobike) - 4° Evan Solmi (Maranello) - 5° Gabriel Ferro (Pavullese);G4M:3° Edoardo Cattabriga (Novese)- 5° Francesco Michelini(Maranello);G4F: 1^ Emelina Budeanu (Iaccobike) - 3^ Kiara Bombarda (Novese);G5M: 1° Mattia Flavio Richeldi (Maranello) -4° Leonardo Ponzoni( Pol.Sanmarinese);G6M: 1° Tommaso Pugliese (Novese) - 3° Alfonso Miccichè (Pavullese) .4° Riccardo Cavalli (Sozzigalli) -5° Giacomo Iaccarino (Spezzano Castekvetro). Dal sindaco Luigi Zironi riconoscimenti a chi ha organizzato il campionato italiano di Ciclocross nel 1975: Mauro Manfredini figlio del presidente Giuseppe, Franca Degli Esposti moglie del vice presidente Franco Sola, Amelio Giusti responsabile organizzativo, Paolo Guerciotti protagonista del tricolore vinto da Franco Vagner.
Elio Giusti
Continua a leggere tutte le notizie di sport su