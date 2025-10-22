Ciclismo. A Maranello il Meeting di Short Track. Tutti i protagonisti di un grande successo

Nel 50° anniversario del tricolore di ciclocross a Maranello il Meeting Modenese di Short Track che ha riscosso grande successo con l’impegno della Ciclistica Maranello di Pietro Manfredini, Ernesto Di Renzo e Simone Pavarellì. Sul podio il Baby Team Iaccobike Sassuolo, poi Ciclistica Novese e Ciclistica Maranello. I modenesi: G1/M: 1° Cristian Budeanu (Iaccobike) - 2° Matteo Gaetti (idem) - 3° Edoardo Gamba (Pumptrack Modena) - 4° Daniele Paoletti (idem) -5° Mattia Ruberti (Novese);G1/F 2^ Silvia Mangano (Maranello);G2M: 1° Zerubabel Perrone (Sozzigalli)- 2° Manfredi Montaperto (Pumptrack);G3M: 1Luca Mai (Novese) -2° Luca Gaetti (Iaccobike) - 4° Evan Solmi (Maranello) - 5° Gabriel Ferro (Pavullese);G4M:3° Edoardo Cattabriga (Novese)- 5° Francesco Michelini(Maranello);G4F: 1^ Emelina Budeanu (Iaccobike) - 3^ Kiara Bombarda (Novese);G5M: 1° Mattia Flavio Richeldi (Maranello) -4° Leonardo Ponzoni( Pol.Sanmarinese);G6M: 1° Tommaso Pugliese (Novese) - 3° Alfonso Miccichè (Pavullese) .4° Riccardo Cavalli (Sozzigalli) -5° Giacomo Iaccarino (Spezzano Castekvetro). Dal sindaco Luigi Zironi riconoscimenti a chi ha organizzato il campionato italiano di Ciclocross nel 1975: Mauro Manfredini figlio del presidente Giuseppe, Franca Degli Esposti moglie del vice presidente Franco Sola, Amelio Giusti responsabile organizzativo, Paolo Guerciotti protagonista del tricolore vinto da Franco Vagner.

Elio Giusti