Ciclismo dilettanti: Memorial Maurizio Bresci a Galciana di Prato

Torna il grande ciclismo dilettanti nel pratese. Oggi si corre a Galciana di Prato il Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi, una gara nazionale giovane (sarà la quinta edizione) riservata ai dilettanti élite e under 23 con 175 iscritti di 26 società. È un confronto atteso perché il tracciato scelto dagli organizzatori, il Gruppo Moto Guzzi di Prato e dal Comitato Sportivi con Dabizzi, Giordani, Masoni e Bigazzi, è tosto ed esigente. Lungo 172 chilometri presenta la salita di Artimino dove l’ultimo passaggio di una gara ciclistica, il Gran Premio di Montelupo per i professionisti risale a 50 anni fa. Ci sono poi da superare le salite de La Serra, Arrendevole e La Corta da Poggio a Caiano a Carmignano. Il via ufficiale sarà dato alle 11,45 da via Lastruccia dopo il ritrovo presso il Circolo Degl’Innocenti di via Costa a Galciana, mentre l’arrivo è previsto attorno alle i6 sempre sul nuovo rettilineo di via Lastruccia. Al via anche i messicani della A.R. Monex, gli inglesi della Zappi Racing Team, oltre a formazioni Continental ovvero i team che possono gareggiare anche con i professionisti in determinate gare. Tra le squadre più quotate la Biesse Carrera Premac, le toscana Hopplà con il campione regionale élite Matteo Regnanti e la Gragnano Sporting Club, la Sissio Team, la MG Kvis che avrà con il numero uno sulla schiena Francesco Parravano vincitore della passata edizione della gara pratese e tra i favoriti principali anche oggi. Un confronto che nelle previsioni generali per le difficoltà del percorso porterà pochi atleti sul traguardo di Galciana.

Antonio Mannori