Ciclismo, domani il 3° Trofeo Pisaurum Young Riders. Villa Fastiggi diventa circuito. In gara tanti giovani atleti

Domani il quartiere di Villa Fastiggi di Pesaro si riempirà di giovani ciclisti, maschi e femmine di età compresa tra i 6 e i 12 anni, grazie al 3° Trofeo Pisaurum Young Riders – Memorial Giuliano Gurini organizzato dall’omonima società, con il sostegno economico della Biesse, la collaborazione organizzativa del Quartiere di Villa Fastiggi e Villa Ceccolini, il patrocinio del Comune di Pesaro e della Federciclismo Marche. La manifestazione, già organizzata lo scorso anno, è stata da questa edizione intitolata alla memoria di Giuliano Gurini, indimenticato giudice di gara e appassionato di ciclismo originario di Villa Fastiggi. Il ritrovo delle squadre, provenienti da Marche, Umbria e Romagna, sarà in via Farini alle 8.15, la partenza della prima corsa alle 9.30. Il circuito, lungo 1230 metri e da ripetere più volte a seconda della categoria, sarà compreso tra le vie Farini (partenza e arrivo), Canonici e Fratelli Ruffini. Nelle vie del percorso sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata. Per i bambini più piccoli, rientranti nelle categorie G1-G2-G3, e per i non tesserati sarà possibile disputare anche una gimcana a ostacoli. L’Asd Pisaurum Young Riders è al terzo anno di attività organizzativa e agonistica, forte di una pattuglia di Giovanissimi dai 6 ai 12 anni, più un 14enne che corre negli Esordienti. Nel 2024 ha già organizzato quattro manifestazioni e, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, sta partecipando, con un proprio stand, all’iniziativa Pesaro Challenge che si svolge in piazzale della Libertà e viale Trieste, sul lungomare di Pesaro.

l. d.