Ciclismo giovanile. Continua la stagione di vittorie di Mucciarini. Paltrinieri convocato dal ct azzurro Lusvardi

Anna Mucciarini si è aggiudicata il Trofeo Superpistard categoria Allievi sul velodromo Servadei a Forli, pur avendo corso una gara in meno rispetto alle altre concorrenti. La portacolori della Fiorenzo Magni Brescia, cresciuta nel vivaio dell’Associazione Ciclistica Serramazzoni come Rachele Barbieri, si è aggiudicata la prova dello scratch salendo su terzo gradino del podio nella eliminazione e cogliendo l’argento nella classifica dell’Ominun. La stagione 2025 della Mucciarini è stata quanto mai positiva, con la conquista della maglia tricolore a squadre su strada, la vittoria nella finale Interregionale sul velodromo Sacchi a Firenze e la maglia di campionessa regionale sul velodromo Ardizzoni a Cento. Domenica l’attende il campionato regionale, che si disputerà a Formigine, abbinato alla 54^ Coppa Città di Formigine che ha nel proprio albo d’oro tra le tante campionesse del mondo Rachele Barbieri. Non sarà certamente facile poiché non potrà contare su tutto il suo team.

Soddisfazione per il promettente finalese Paltrinieri, che il ct Lusvardi ha inserito con merito tra i sei rider che saranno al via della Lunigiana, detta ’La corsa dei campioni’, vedi Pogacar e Finn, iridato juniores. Dopo un ottimo avvio che lo vedeva 17esimo nella generale, Giovanni Aleotti alla Vuelta, nella tappa di Andorra, ha concluso lontano dalla testa della corsa dopo aver lavorato per Hindly e Pellizzari entrambi nella top ten. Ha chiuso 29esima Linda Laporta nel Trofeo Kreiz Breizh (Francia)

Andrea Giusti