Ciclismo - In attesa del tricolore e del Tour de France. Milan e Ciccone in testa al 52° Giglio d’Oro

È un Giglio D’Oro al momento incertissimo nella sua classifica. Dopo i risultati del Giro d’Italia e nonostante il ritiro nella parte finale della corsa rosa a seguito della caduta, Giulio Ciccone si era portato in testa alla classifica della 52^ edizione dell’unico premio nazionale la cui classifica è determinata dai risultati ottenuti, a ruota di Filippo Ganna. Ma al Giro del Delfinato con una volata delle sue, magnifica per potenza e scelta di tempo, Jonathan Milan ha vinmto e raggiunto Ciccone a quota 170. Quella di quest’anno sarà probabilmente un’edizione incertissima nel risultato fino alla fine, ma oltre all’aspetto tecnico e agonistico, sono previste alcune importanti novità sul piano promozionale volute da Saverio Carmagnini e dal figlio Lorenzo attuale presidente della società organizzatrice del prestigioso premio. Tra poco più di un mese è prevista una serata di gala per lanciare un abbinamento particolare del 52° Giglio D’Oro e svelare altre iniziative che riguardano il Premio la cui cerimonia finale con i tanti riconoscimenti previsti è stata programmata per lunedì 17 novembre con il "Gran Galà" presso il Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano. Il Premio Giglio D’Oro è patrocinato in primis dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze.

Antonio Mannori