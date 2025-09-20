Ciclismo: LA gara ’Marco una corsa per te, forever’. Giovanissimi, Alessio Martinelli conquista l’oro. Medaglia d’argento per Lucia Petricciuolo

Torna al successo Alessio Martinelli, il miniciclista del Velo Club Carrara “Carlo & Raffaella“ che nella nona edizione del trofeo “Marco una corsa per te, forever“, disputato sulle strade del Cinquale, si è imposto nella categoria G3 (età 9 anni) dei Giovanissimi. Sono stati 120 i giovani ciclisti appartenenti alle categorie da G1 a G6, al via della manifestazione organizzata dalla Fabrimar Marco Forever, in ricordo di Marco Manfredi, sportivo appassionato di ciclismo. Sull’arrivo posto nello stradone adiacente l’aeroporto, nella sua categoria Martinelli ha tagliato il traguardo davanti a tutti, mentre il compagno di squadra Diego Corradi è giunto sesto.

Nella G1 (età 7 anni), per i colori rossoneri quinto posto per Samuel Battaglia, nono posto per il compagno Orlando Molfetta che ha preceduto Leo Pucci. Quinto posto anche per Lorenzo La Monica nella G2 (età 8 anni) mentre Andrea Petricciuolo è decimo. La sorella Lucia Petricciuolo si è invece classificata seconda nella G5 femminile (età 11 anni). Tra i ragazzi della squadra di Bonascola non ha preso parte Agnese Sabato (G6).

Per i giovanissimi allenati da Nico Fioravanti e dal suo vice Alessio Corradi, il prossimo impegno è per domenica ancora al Cinquale, in una manifestazione di Crosscountry (MTB) nella locale cittadella dello sport.

ma.mu.