Ciclismo, la prestigiosa Coppa domenica scorsa. Dell’Olio vincitore della "Diddi». Bene Spanio tra i toscani

La Coppa Dino Diddi classica nazionale per allievi questa volta sulle strade della provincia di Prato con il Circuito Mediceo e la salita da Seano a Carmignano continua a negarsi ai corridori toscani che non la vincono più dal 2017. Questa volta il migliore della nostra regione è stato il pratese Marco Spanio che ha conquistato il tredicesimo posto a 55 secondi dagli otto che si sono contesi sul traguardo del viale Roma ad Agliana il prestigioso successo. Lo ha ottenuto il pugliese Francesco Dell’Olio, uno dei favoriti, al nono successo stagionale. La gara dedicata quest’anno a Loretto Petrucci primo vincitore della corsa nel 1948 non ha tradito la storia e le tradizioni offrendo spettacolo al numeroso pubblico presente e proponendo un magnifico vincitore del team laziale Il Pirata Cosmetall Vangi. Un successo fortemente voluto da Dell’Olio per la gioia dello sponsor toscano della squadra Fabrizio Vangi. È stato il vincitore a propiziare la fuga dopo 34 km al primo passaggio sulla salita di Seano, poi ha provato a staccare tutti restando. Gli altri sette non hanno mai mollato e il fuggitivo si è fatto raggiungere per poi batterli in maniera netta nella volata. Un vincitore assoluto protagonista e bravi anche coloro che sono giunti con lui al traguardo a contendersi il successo, con Ferraro e Minardi ai posti d’onore. Per il vincitore i complimenti anche di Francesco Moser ospite d’onore di una corsa con 170 partenti di 33 squadre delle quali 4 straniere. Antonio Mannori