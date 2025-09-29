Ciclismo. L’esordio azzurro di Garofoli, 22esimo posto al Mondiale

"Molto bravo il marchigiano". L’hanno detto ai microfoni Rai, ma l’hanno pensato anche i tanti tifosi incollati ieri al piccolo schermo per tifare Gianmarco Garofoli. Protagonista in azzurro sulle salite del lontano Ruanda, all’esordio in Nazionale in un campionato del mondo di ciclismo élite, storico, il primo in Africa. E il professionista di Castelfidardo non delude, chiudendo 22esimo, a 10’16’’ dal marziano sloveno Tadej Pogacar (terzo degli italiani dietro capitan Ciccone, 6°, e Bagioli 17°). Visto che sono partiti al mattino in 165 e ne sono arrivati solo 30 è un risultato da applausi. Coperto e guardingo il classe 2002 a centro gruppo nei primi 160 km, stringe poi i denti sull’asperità più dura, il Mont Kigali, pendenze massime del 20%, scollinando nel secondo gruppo inseguitore. Rientra successivamente nel primo plotone degli inseguitori, cercando di lanciare Ciccone ai -88 dall’arrivo. Il ct Villa insomma ha visto bene a chiamare il corridore fidardense in Nazionale sei giorni fa al posto di un altro marchigiano, Pellizzari, febbricitante. Garofoli barcolla, ma non molla. Si stacca dai migliori ai -77 km dal traguardo, sul pavé. È intelligente però a prendere la ruota del belga e compagno di squadra nella Soudal Quick-Step, Evenepoel che intanto ha risolto i problemi meccanici. Riesce a rientrare dopo una decina di km, ma lo sforzo lo paga successivamente sul grande forcing di uno scatenato Evenepoel. Poi grinta e cuore fino a tagliare il traguardo di Kigali. E quindi complimenti al fidardense che domenica si vestirà ancora d’azzurro, all’Europeo, in Francia.

Michele Carletti