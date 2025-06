Ciclismo L’organizzazione della gara sarà curata dal Velo Sport Casone Euroflex Materassi. Gli amatori si danno battaglia nel Memorial Mario Arcolini

Si sono aperte le iscrizioni al Memorial Mario Arcolini che torna a Massa per la sua 12ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo amatoriale. Organizzato dal Velo Sport Casone Euroflex Materassi con la collaborazione del comitato Uisp Massa Montignoso, l’evento si svolgerà sabato 21 presso il campo scuola di Massa, in via Oliveti. Il ritrovo è previsto alle 13,30, con partenze alle 15 e 15,05 per le varie categorie, tra cui Elite sport, dalla M1 alla M8 e Donne.

La gara, che si snoda su un percorso di circa 70 km, si articolerà prima su un circuito da ripetersi 8 volte (partenza dal Palazzetto dello sport poi, via Oliveti, via Massa Avenza, via degli Unni, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia, via dell’Industria, via Aurelia Ovest, via Oliveti) poi passerà da via Massa Avenza, via degli Unni, via Dorsale, via Martiri di Cefalonia e via Bordigona, dove sarà posto l’arrivo. La macchina organizzativa, guidata dal decano Adolfo Casotti, garantisce un evento di alta qualità, con premi prestigiosi per i primi tre classificati di ogni categoria e trofei per le prime tre società.

La competizione, che richiama i migliori gruppi sportivi della Toscana e regioni limitrofe, si distingue anche per il sostegno di sponsor tecnici come la Bottega di Adò, Scurtarola, Carrefour Massa ed Evam Fonteviva. Un’occasione imperdibile per gli amanti delle due ruote, che potranno vivere una giornata di sport, passione e solidarietà, in un contesto che da anni valorizza il ciclismo amatoriale e il talento locale. Trofei e Coppe alle prime tre società di ogni categoria. Sono in palio le seguenti Coppe: Autofficina Cesare Tonazzini, Geometra Enrico Balducci e Ferramenta Sermattei.