Ciclocross. Team Cingolani:. Grigolini di bronzo ai mondiali in Francia

Non sono terminate a gennaio le soddisfazioni internazionali nel ciclocross per il Team Cingolani. Febbraio si apre alla grande per la società di Pianello di Ostra con il friulano Filippo Grigolini (primo anno categoria Junior) di bronzo in maglia azzurra nei mondiali in Francia, a Liévin. Una gara alquanto emozionante, in una gelida mattina di inizio febbraio baciata da un timido sole, dove non sono mancati colpi di scena, cadute, con tanto fango e due atleti azzurri sul podio con Grigolini terzo e il valdostano Mattia Agostinacchio primo, nuovo campione del mondo ciclocross junior 2025.

"È stata una bella gara - le parole di Grigolini -. Sono partito male, poi ho recuperato, sono anche caduto nel secondo giro, ma non mi sono perso d’animo e così ho ripreso a pedalare con forza e tanta determinazione. Ho rimontato parecchie posizioni stringendo i denti per andare a prendermi la terza posizione, il bronzo mondiale. Sono veramente felice di esserci riuscito. Mi complimento con il mio compagno in azzurro, il valdostano Mattia Agostinacchio per la conquista del titolo mondiale e con tutta la nostra meravigliosa nazionale di ciclocross, unitamente al nostro ct Daniele Pontoni".

Hanno vestito la maglia azzurra nella rassegna 2025 di ciclocross in terra francese anche altri due atleti del Team Cingolani Specialized: la fresca campionessa italiana, la piemontese Carlotta Borello (Open/Elite F – 24° posto) e l’umbro Samuele Scappini (Under23 – 37° posto).