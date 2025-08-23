Cifre astronomiche alle aste per gli oggetti dei campioni La divisa dell’asso degli Yankees tocca i 24,12 milioni Dal baseball al basket: vanno a ruba i memorabilia delle star. Ruth batte Jordan. Cimeli sportivi, reliquie da record

La storia è talmente entrata nell’immaginario collettivo, negli Stati Uniti, da avere anche una sua pagina Wikipedia: parliamo di baseball, 1 ottobre 1932, World Series, a Chicago si gioca gara-3 tra i Cubs e i New York Yankees. Al quinto inning, sul 4-4, nel box di battuta c’è Babe Ruth, sul monte Charlie Root: strike al primo lancio, ma prima del secondo Ruth alza la mano e indica col dito un punto nel vuoto.

Secondo lancio, impatto e fuoricampo, con la palla che finisce proprio dove il dito era puntato. Ora, che Ruth abbia alzato l’indice è noto, che avesse chiamato il fuoricampo un po’ meno, ma così scrisse un giornalista e, da allora, quello divenne il "called shot", l’annuncio del fuoricampo, l’ennesimo capitolo nella mitopoiesi di Babe Ruth.

Ecco: siccome quella di Ruth è una storia di record, era forse scontato che proprio la maglia degli Yankees che indossò quel giorno sarebbe diventata il cimelio più costoso della storia dello sport. È accaduto esattamente nell’agosto di un anno fa, quando la maglia è stata venduta dalla casa d’aste Heritage Auctions per 24,12 milioni di dollari, dopo una battaglia di offerte durata addirittura sei ore. Una follia? Il mondo del collezionismo sportivo d’élite vive di logiche sui generis, se si vuole anche deprecabili, ma sono un segno dei tempi. Fanno a gara con le reliquie dei santi, del resto certi atleti sono oggetti di culto, e in questo senso i grandi dello sport americano a far gara a sé.

Certo, paragonati alla maglia di Ruth, impallidiscono i 10,1 milioni di dollari del primato precedente per un indumento indossabile, ovvero quelli che servirono per accaparrarsi la canotta indossata da Micheal Jordan nelle NBA Finals del 1998 e venduta da Sotheby’s nel settembre 2022. Peraltro, era quella indossata in gara-1 quando i Bulls – che avrebbero poi vinto l’anello – persero di 3 punti. Più della maglia, era costata una figurina, di nuovo baseball: Heritage Auctions vendette nel 2022 a 12,6 milioni di dollari una card di Mickey Mantle, pubblicata dalla Topps nel 1952. La card è la prima della storia (le "rookie" sono le più preziose) di Mantle, che sarebbe poi entrato nella Hall of Fame.

Il calcio è in classifica con la maglia indossata da Diego Armando Maradona nella sfida contro l’Inghilterra del 1986, quella della mano di Dio e del suo gol più bello: 9,28 milioni nel 2022, venduta sempre da Sotheby’s nel 2022. Il pallone di quella stessa partita – messo all’asta dall’arbitro della gara, cioè colui che non vide la palese irregolarità, il tunisino Ali Bin Nasser, tramite Graham Budd Auctions – venne aggiudicato per 2,4 milioni di dollari. 7,8 milioni di dollari (asta di Sotheby’s, dicembre 2023) sono invece costate a un collezionista le 6 maglie indossate in totale da Lionel Messi nelle quattro gare di ottavi, quarti, semifinale e finale di Qatar 2022.

Babe Ruth ritorna con una rookie card del 1914, in cui vestiva la maglia dei Baltimore Orioles, venduta tramite Robert Edward Auctions nel 2023 per 7,2 milioni di dollari (si stima ne esistano una decina di esemplari), e per anni una card del 1911 di Honus Wagner – baseball, ancora – era rimasta la più costosa di sempre, essendo stata aggiudicata per 7,25 milioni, prima di venire superata da quella di Mantle.

8,8 milioni sono serviti per aggiudicarsi il manifesto olimpico manoscritto di Pierre De Coubertin, 7,7 per la maglia dei Lakers con cui Kobe Bryant debuttò nella stagione 1996-97, 6,2 per la cintura di Muhammad Alì nella celeberrima Rumble in the jungle, aggiudicata, sempre nel 2022, a Jim Irsay, proprietario degli Indianapolis Colts in NFL e scomparso pochi mesi fa.

Cosa decideranno gli eredi?