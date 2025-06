Città di Ancona nel vivo. E’ tempo di quarti di finale

MyGym-Homes in Ancona, Open Ufficio Services- GEP (questa sera ore 21:15 e 22:20), Orange Beach- ILL.Pa Giuliani, Ristorante La Moretta- Dolce Amare Palombina (domani ore 21:15 e 22:20) sono gli accoppiamenti dei quarti di finale (a eliminazione diretta) de Il Città di Ancona- Trofeo Fumo di Moka 26°edizione. I primi responsi di Piazza Pertini dopo la conclusione dei gironi. Lunedì è toccato al girone A. A gioire la squadra vincitrice in carica, la MyGym che, superando 5-2 l’Open Ufficio Service stacca il pass per i quarti di finale come prima del girone. La doppietta di Ferjani, i centri di Toppi, Astuti e Quercetti sovrastano le reti di Petrone e Diotalevi. Nella seconda sfida di serata tra La Moretta e Orange Beach finisce 2-2. Gli otto volte campioni del torneo vanno sul doppio vantaggio con l’asse Montagnoli-Lombardi, poi subiscono gol da Silmi a un secondo dalla fine dei primi venticinque minuti di gioco. Nella ripresa, i biancoblu si giocano la carta del quinto di movimento, andando a segno con Palmieri. Classifica 3°g. MyGym 9, Open Ufficio Services 6, Orange Beach, Ristorante La Moretta 1. Martedì sera parata finale per il girone B. La Dolce Amare Palombina di mister Halili gonfia sei volte la rete della Gep (6-1), firmando la terza vittoria in tre partite. Contro la GEP, la Dolce Amare si porta subito avanti con Montalti, portiere proveniente dal Futsal Cesena. Poi arriva Di Iorio, a cui però risponde Angeletti sulla sirena per accorciare. Nella ripresa Violini spiana la strada a cui si aggiungono Di Placido, Sgolastra e Quinellato. Tutto facile per la ILL. Pa Giuliani. I giallorossi passano senza intralci sulla Homes in Ancona. Il primo tempo è un monologo dei ragazzi di Cafù che, andando a riposo sul 5-1, ipotecano la sfida dopo la prima frazione di gioco. Nella ripresa la Homes accenna una timida reazione, ma non è serata. A decidere la vittoria la tripletta di Piersimoni, le doppiette di Luca Carnevali e Maione e il gol di Gonzalez. Inutile, nel finale di primo tempo, la firma di Bartolucci. Al triplice fischio è 8-1 per l’ILL.Pa Giuliani. Classifica 3°g. Dolce Amare Palombina 9, ILL.Pa Giuliani 6, GEP 3, Homes in Ancona 0. La top ten della classifica marcatori: 5 Ferjani, (MyGym), Piersimoni (ILL.Pa Giuliani), Diotalevi (Open Ufficio S.), 4 Di Iorio (Dolce Amare), 3 Sgolastra (Dolce Amare), Maione (ILL.Pa Giuliani), 2 Astuti (MyGym), Alberti (Orange Beach), Campo e Carnevali L. (ILL.Pa Giuliani). Semifinali domenica 29 e lunedì 30 giugno ore 21:30. Finale mercoledì 2 luglio ore 21:30.

Alice Mazzarini