Città di Ancona, Palombina è più Dolce che Amare

La prima settimana del Città di Ancona - Trofeo Fumo di Moka termina con i primi verdetti. Giovedì, la seconda giornata del girone B (penultimo turno prima della fase a eliminazione diretta) regala il primo posto a Dolce Amare Palombina con due vittorie su due. L’ultima con l’Homes in Ancona. Un incontro affatto semplice per il Dolce Amare, che infatti passa in vantaggio (3-2) a soli otto minuti dal triplice fischio. Prima del centro di Di Placido, i ragazzi di Halimi rimontano lo svantaggio, causato da Mechri, grazie a Fioretti e Di Iorio. Nella ripresa la Homes in Ancona la riacciuffa con la stoccata di Di Rocco, ma, sugli sviluppi del portiere di movimento, Montalti colpisce un palo interno che favorisce il tap-in decisivo: Di Placido mette in rete la palla che vale il primo posto nel girone.

Nell’altra sfida di serata, l’Ill.Pa Giuliani vince con la GEP. I giallorossi di mister Cafù danno vita a un primo tempo senza sbavature: 3-0 a firma Campo, Cassisi e Piersimoni. Nel secondo, nonostante la rete di Salijia, la GEP continua a subire il gioco dell’Ill.Pa Giuliani: Piersimoni e Campo (per entrambi doppietta) sigillano la prima vittoria del torneo (5-1). Ultime due partite del girone martedì 24 giugno ore 21:15 Dolce Amare Palombina- GEP; ore 22:20 Ill.Pa Giuliani- Homes in Ancona. Classifica 2°g. Dolce Amare Palombina 6, Ill.Pa Giuliani, GEP 3, Homes in Ancona 0.

Venerdì il recupero della prima giornata del girone A, rinviata a causa del maltempo. Il match clou di serata è come tornare indietro nel tempo, alla finalissima della scorsa estate tra MyGym e Ristorante La Moretta. A spuntarla, come quella volta, la prima (2-1). Gli otto volte campioni de La Moretta arrivano all’appuntamento con qualche assenza di troppo: Busilacchi, Ferrucci e Lombardi. La MyGym, a pieno regime, non si fa scappare l’occasione. Al 13’ Toppi la sblocca, al 20’ Gabella raddoppia. La Moretta tenta la rimonta ma non è serata, finisce 1-2.

Open Ufficio Services di mister Ristè s’impone sull’Orange Beach. Orfana di tanti elementi, la formazione biancoazzurra trova il vantaggio con Doumi, ma gli avversari rispondono segnandone cinque: Diotalevi ne fa tre aggiungendosi ai gol di Caimmi e Lupi. A cinque minuti dal termine il punteggio è sul 5-1, ma l’Orange Beach non molla, rimonta con la doppietta di Cassaro e il gol di De Sousa e va quasi vicino all’impresa. Ma il triplice fischio finale blinda il risultato a favore dell’Open Ufficio Services (4-5).

Lunedì 23 giugno ore 21:15 MyGym- Open Ufficio Services; ore 22:20 Orange Beach- Ristorante La Moretta. Classifica 2°g. Open Ufficio Services, MyGym 6, Orange Beach, La Moretta 0.

Alice Mazzarini