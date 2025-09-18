City contro Napoli. Pep: "Conte tabù?. Oggi lo vedremo"
Il Manchester City arriva alla prima di Champions con la carica di chi ha appena vinto il derby con lo...
Il Manchester City arriva alla prima di Champions con la carica di chi ha appena vinto il derby con lo United, mentre il Napoli è la squadra più in forma della nostra seria A. Tra l’altro le squadre di Pep Guardiola (nella foto) hanno sempre fatto fatica contro quelle di Conte. "Oggi vedremo se è ancora così - spiega il mister dei The Citizens - ho grande rispetto per mister Conte: ovunque va fa bene".
Questo il programma della prima giornata di Champions League.
Risultati: Atletico Bilbao-Arsenal 0-2; Psv Eindhoven-Union Saint-Gilloise 1-3; Juventus-Borussia Dortmund 4-4; Real Madrid-Marsiglia 2-1; Benfica-Qarabag 2-3; Tottenham-Villarreal 1-0, Olympiacos-Pafos 0-0, Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2, Ajax-Inter 0-2, Bayern Monaco-Chelsea 3-1, Liverpool-Atletico Madrid 2-0, Psg-Atalanta 4-0.
Oggi: Club Brugge-Monaco (18.45), Copenhagen-Bayer Liverkusen (18.45), Eintracht Frankfurt-Galatasaray (21), Manchester City-Napoli (21), Newcastel-Barcellona (21), Sporting-Kairat (21).
Classifica: Psg*, Union Saint-Gilloise*, Bayern Monaco*, Arsenal*, Inter*, Qarabag*, Liverpool*, Real Madrid*, e Tottenham* 3; Borussia Dortmund*, Juventus*, Bodo Glimt* Slavia Praga*, Olympiacos* e Pafos* 1; Barcellona, Bayer Liverkusen, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kairat, Manchester City, Monaco, Napoli, Newcastle, Olympiacos, Sporting, Atletico Madrid*, Marsiglia*, Villareal*, , Chelsea*, Benfica*, Psv Eindhoven* Ajax*, Atletico Bilbao, Atalanta* 0.
*Una partita in più.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su