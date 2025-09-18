City contro Napoli. Pep: "Conte tabù?. Oggi lo vedremo"

Il Manchester City arriva alla prima di Champions con la carica di chi ha appena vinto il derby con lo United, mentre il Napoli è la squadra più in forma della nostra seria A. Tra l’altro le squadre di Pep Guardiola (nella foto) hanno sempre fatto fatica contro quelle di Conte. "Oggi vedremo se è ancora così - spiega il mister dei The Citizens - ho grande rispetto per mister Conte: ovunque va fa bene".

Questo il programma della prima giornata di Champions League.

Risultati: Atletico Bilbao-Arsenal 0-2; Psv Eindhoven-Union Saint-Gilloise 1-3; Juventus-Borussia Dortmund 4-4; Real Madrid-Marsiglia 2-1; Benfica-Qarabag 2-3; Tottenham-Villarreal 1-0, Olympiacos-Pafos 0-0, Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2, Ajax-Inter 0-2, Bayern Monaco-Chelsea 3-1, Liverpool-Atletico Madrid 2-0, Psg-Atalanta 4-0.

Oggi: Club Brugge-Monaco (18.45), Copenhagen-Bayer Liverkusen (18.45), Eintracht Frankfurt-Galatasaray (21), Manchester City-Napoli (21), Newcastel-Barcellona (21), Sporting-Kairat (21).

Classifica: Psg*, Union Saint-Gilloise*, Bayern Monaco*, Arsenal*, Inter*, Qarabag*, Liverpool*, Real Madrid*, e Tottenham* 3; Borussia Dortmund*, Juventus*, Bodo Glimt* Slavia Praga*, Olympiacos* e Pafos* 1; Barcellona, Bayer Liverkusen, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kairat, Manchester City, Monaco, Napoli, Newcastle, Olympiacos, Sporting, Atletico Madrid*, Marsiglia*, Villareal*, , Chelsea*, Benfica*, Psv Eindhoven* Ajax*, Atletico Bilbao, Atalanta* 0.

*Una partita in più.