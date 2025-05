Civitanovese in stallo: attesa per novità da patron Profili dopo il playout perso

Ancora stallo totale in casa Civitanovese. Sono passate quasi due settimane dal playout perso contro il Notaresco ed il Polisportivo è un deserto dove non si vede nessuno. La squadra non ha più svolto nemmeno una partitella e non vi sono programmi per i prossimi giorni. Giocatori, staff tecnico e dirigenti attendono novità da patron Profili. I calciatori sono legati alla Civitanovese fino al 30 giugno, poi saranno liberi di scegliere se andare altrove o restare. Certo, le richieste non mancheranno verso chi, pur avendo chiuso la stagione con la retrocessione, si è messo in vetrina con buone prove. I centrali difensivi, che hanno incassato meno gol di altre compagini meglio piazzate in classifica, faranno gola: Diop potrebbe ricevere più richieste dalla D, così come Passalacqua (ai due, specie il secondo, pare sia interessato l’ambizioso Trodica, in Eccellenza). Lo scorso inverno, il Chieti aveva chiesto l’attaccante Brunet, poi rimasto per interpretare molto bene la seconda parte di stagione. Chissà che stavolta l’operazione non possa concretizzarsi. Ma prima andranno sciolti i dubbi societari. Da questo punto di vista, presto dovrebbe esserci un incontro tra i legali rappresentanti del gruppo laziale e quelli di patron Profili, vedendo se ci sono i margini per imbastire una trattativa.

f. r.