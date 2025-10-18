Club. ’Nel bene e nel male non molliano’. Al ’Perugino’ la passione è forte

È difficile fare festa in un momento così buio e delicato, ma al club il Perugino di Marchin del Ponte (Marco Finocchi) c’è uno slogan che non tramonta mai. “Il Grifo può andare bene oppure andare male, ma come vedete la nostra passione non muore mai. Noi non molliamo mai”.

Si è tenuta giovedì sera la tradizionale serata dei tesseramenti del Club dei tifosi del centro storico “Il Perugino”, ancora una volta straordinariamente partecipata e sentita nonostante il momento a dir poco nero che sta passando il Perugia Calcio. Il Perugino è uno dei club più importanti e numerosi tra quelli affiliati al Centro di Coordinamento, con il maggior numero di iscritti.

Presenti tanti tifosi, e anche la società di Pian di Massiano che ha raggiunto il centro con il calciatore Giovanni Giunti, tra i pochissimi grifoni a salvarsi nel momento più nero della storia biancorossa, fresco di fascia di capitano, il team manager Massimiliano Rossi e l’addetto stampa Francesco Baldoni.

Una festa trascorsa con spensieratezza, nonostante la sofferenza calcistica, tra vino e porchetta, dolce, cori e fumogeni, orgoglio biancorosso e bandiere, intese come la partecipazione di un ospite speciale, un grande ex grifone come Marcello Castellini (“Uno di noi”, hanno cantato i ragazzi della curva), che per l’occasione ha portato ed esposto addirittura la Coppa Uefa vinta con il Parma nella gloriosa stagione 1994-1995. Tante le foto con Giunti, il quale ha provato a mascherare la delusione del momento che affligge tutti i presenti.

I tifosi biancorossi resistono nonostante le intemperie, al “Perugino“ la fede è alta, la passione resiste come la speranza di tornare un giorno almeno a sorridere. In pieno svolgimento della festa del tesseramento è arrivato anche l’assessore Vossi.