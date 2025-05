Codyeco Lupi trionfa 3-0 su Stadium Mirandola nei play-off A3

Gran debutto della Codyeco Lupi nei play-off promozione in A3. I santacrocesi hanno piegato per 3-0 la Stadium Mirandola: un bel passo in avanti per compiere, domenica prossima, il salto di categoria. Al PalaSimoncelli i conciari dovranno conquistare almeno due set per prevalere sui gialloblù, centrando l’obiettivo. Ieri capitan Colli (22 punti) e compagni (25 fra tutti gli altri), hanno chiuso con i seguenti parziali: 25-20; 25-20; 25-22. Colli ha fatto ancora la differenza, stordendo la Stadium, trascinando squadra e pubblico. La prova complessiva è stata degna di lode; i Lupi hanno sempre tenuto sotto controllo la situazione, passando a condurre al momento opportuno, soprattutto quando Pagliai ha mandato al servizio Civinini, che non ha sbagliato niente, impensierendo gli ospiti, facendo bene anche in difesa. Mirandola ha accusato la verve dei conciari e la spinta dei loro tifosi. La Curva ha dato l’esempio, venendo corrisposta dal pubblico. Ripetuti i cori inneggianti ai Lupi e a Santa Croce, con uno in particolare a Gianluca Lami, presente in tribuna ("Gianluca portaci in Europa"), facendo intendere – senza polemica – quale sia il pensiero del popolo biancorosso, riguardo ad un futuro che, secondo molti, parrebbe piuttosto fantasioso, non che privo di senso di appartenenza. A fine gara squadra e tifosi hanno festeggiato sotto la Curva, in perfetta simbiosi e la cosa deve far riflettere. Dietro Colli si è segnalato Da Prato (12 punti) piuttosto continuo, con Pahor (3) che ha ricucito bene in seconda linea, facendosi vedere anche in attacco. Bene Caproni (6) che ha distaccato Simoni (2) chiamato meno in causa da Mignano (2) che ha badato al sodo. Il libero Bini ha meriato qualcosa più della sufficienza. Domenica prossima, al ritorno i conciari troveranno un Mirandola diverso ma, Ia Codyeco fa ben sperare.

Marco Lepri