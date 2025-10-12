Coello e Tapia incantano. I favoriti volano in finale

Lo show è totale, ma per loro, forse, si tratta semplicemente di un altro giorno ordinario in ufficio. Arturo Coello e Agustin Tapia dettano sempre legge all’Allianz Cloud e volano in finale anche in questo Premier P1. Sotto gli occhi attenti di Paulo Dybala e Claudio Marchisio, nel penultimo atto del torneo meneghino, l’ispanico e l’argentino (campioni in carica e padroni delle classifiche mondiali) hanno disposto senza troppa fatica delle teste di serie numero 3 Lebron e Stupaczuk. Grazie a un 6-4 6-3 mai realmente in discussione, Coello e Tapia raggiungono la quattordicesima finale stagionale e ora puntano all’undicesimo titolo del 2025.

"Tapia è il giocatore più completo della storia – ha spiegato Coello –. Il suo aspetto mentale fa la differenza. Io cerco di imparare da lui il più possibile e di dargli una mano". A provare nell’impresa di fermarli, in quello che è un remake della finale dell’anno scorso, saranno nuovamente l’argentino Federico Chingotto e lo spagnolo Alejandro Galan. Le teste di serie numero 2 hanno battuto Di Nenno e Augsburguer 7-6 6-4.

Al femminile invece prima volta in finale per le iberiche Paula Josemaria e Ariana Sanchez. Le teste di serie numero 2, dopo un avvio di torneo faticoso, hanno alzato il livello e in semifinale non hanno lasciato scampo ad Araujo e Ustero, superate con un 6-3 6-1.

"Siamo molto emozionate. Giocare in Italia è sempre bellissimo perché qui il padel sta raggiungendo altissimi livelli e il pubblico è sempre affettuoso", hanno sottolineato le due spagnole, che oggi andranno a caccia del primo alloro a Milano, nonché del quinto stagionale. Di fronte a loro, in un derby tutto iberico, ci saranno le teste di serie numero 3 Claudia Fernandez e Bea Gonzalez (quattro trofei vinti nel 2025) che hanno approfittato del forfait pre-gara delle regine del ranking Brea e Triay, con quest’ultima fermata da un problema al braccio destro. Fernandez infatti proverà a replicare il successo dell’anno scorso ottenuto insieme a Triay. Proprio contro Brea e Gonzalez, campionesse a loro volta nel 2023, ma costrette al ritiro durante l’ultimo atto del 2024.