Coello e Tapia invincibili. I numeri uno avanti con fatica

Dopo le lacrime e la malinconia per il ritiro di Belasteguin, all’Allianz Cloud c’è spazio solo per la battaglia tra i big. E infatti al Milano Premier P1 sono andati in scena quarti di altissimo livello. Nel maschile grande sofferenza per i numeri 1 del mondo Coello e Tapia, che hanno superato 7-5 4-6 6-3 gli eroici Cardona e Navarro (quest’ultimo acclamatissimo dal pubblico milanese a fine gara). I dominatori del circuito, arrivati alle 43esima vittoria di fila, sono stati messi sotto a lungo nel gioco, prima di piazzare la zampata da campioni. In semifinale Coello e Tapia affronteranno a sorpresa le teste di serie n.8 Gonzalez e Edu Alonso, che hanno approfittato del ritiro di Stupaczuk e Yanguas (n.4) sul punteggio di 3-6 6-3 3-1. "Quando devo giocare in Italia cerchio la data sul calendario. Qui c’è sempre un tifo pazzesco", ha spiegato entusiasta Edu.

Nel femminile prosegue la difesa del titolo per la coppia Brea-Gonzalez (7-6 6-1 ad Osorio e Virseda), che ora sfideranno in semifinale Ustero e Ale Alonso, vittoriose contro pronostico su Sainz e Llaguno per 7-5 4-6 6-1. Ustero e Alonso, 35 anni in due, rappresentano la linea next gen della disciplina. L’altra semi sarà tra le n.1 Triay e Fernandez (6-0 6-3 a Castello e Salazar) e Jensen-Icardo (6-4 4-6 6-4 su Ortega e Araujo).