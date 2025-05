Colli 2024 brilla nei play-out: ipoteca sulla salvezza, Cadimare e Romito Magra pareggiano

Nelle avvincenti gare d’andata dei play-out di Prima Categoria girone D a brillare è principalmente il Colli 2024 che mette una seria ipoteca sulla salvezza. Pareggiano, invece, il Cadimare e il Romito Magra in un finale di gara scoppiettante. I giochi, però, non sono ancora conclusi e per decidere chi riuscirà a non retrocedere bisognerà aspettare il match di ritorno domenica.

Al Pieroni finisce 2-2 tra i locali del Cadimare, a lungo in vantaggio, e i cugini del Romito che riescono nella ripresa a riacciuffare il pari. Belforti, con un gran tiro da fuori al 3’, e Verona in mischia al 35’, dopo aver fallito un penalty, spianano la strada, concretizzando un primo tempo dominante. All’85’ la bellissima punizione del neoentrato Bragazzi Filippo all’incrocio dei pali vale il 2-2 finale. Mister Grippino ha potuto contare su Rossi, Manfredi, Ocran, Belforti, Piazza, Bolla, Desogus, Dalhoumi, Verona, Agrifogli, Afonso, mentre Vicaretti ha scelto Bertagna, Manzo, Mozzachiodi, Garzia, Cucurnia, Parma, Marselli, Bonati, Barone, Laghezza e Simone.

Il Colli liquida l’Atletico Casarza Ligure con un secco 4-2. Al "Comunale" di Castelnuovo Magra i padroni di casa al 20’ sbloccano il match con Ferulli. Poi inizia lo show di Mancuso che con una bella tripletta, al 39’, 55’ e al 75’, mette la parola fine sull’incontro. Al 64’ gli avversari avevano accorciato le distanze con Polverini. Al 93’ il subentrato Lavagnino beffa il portiere locale. Mister Fregoso ha schierato Franceschini C., Menotti, Vernazza, Biagini, Palagi M., Ferulli, Mancuso, Lorenzini E. (65’ Casti), Franzoni (78’ Palagi F.), Musetti e Santucciu (75’ Paganini).

Ilaria Gallione

Mario Verona del Cadimare con il presidente Davide Orsini