Colpo St.Gilloise in casa del Psv. Rimonta Qarabag

di MASSIMO SELLERI
17 settembre 2025
Questo il programma e i risultati di ieri della prima giornata di Champions League.

Giocate ieri: Atletico Bilbao-Arsenal 0-2; Psv Eindhoven-Union Saint-Gilloise (nella foto Anouar Ait El Hadj) 1-3; Juventus-Borussia Dortmund 4-4; Real Madrid-Marsiglia 2-1; Benfica-Qarabag 2-3; Tottenham-Villarreal 1-0.

Oggi: Olympiacos-Pafos (18.45), Slavia Praga-Bodo Glimt (18.45), Ajax-Inter (21), Bayern Monaco-Chelsea (21), Liverpool-Atletico Madrid (21), Psg-Atalanta (21).

Domani: Club Brugge-Monaco (18.45), Copenhagen-Bayer Liverkusen (18.45), Eintracht Frankfurt-Galatasaray (21), Manchester City-Napoli (21), Newcastel-Barcellona (21), Sporting-Kairat (21).

Classifica: Union Saint-Gilloise*, Arsenal*, Qarabag*, Real Madrid* e Tottenham* 3; Borussia Dortmund* e Juventus* 1; Ajax, Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Bayer Liverkusen, Bayern Monaco, Bodo Glimt, Chelsea, Club Brugge, Copenhagen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Kairat, Liverpool, Manchester City, Monaco, Napoli, Newcastle, Olympiacos, Psg, Pafos, Slavia Praga, Sporting, Benfica*, Marsiglia*, Villareal*, Psv Eindhoven* e Atletico Bilbao*.

*Una partita in più.

