Come sarebbe un Sinner perfetto? Il nostro test con l’intelligenza artificiale "Al lavoro sul corpo e sul gioco a rete». Il super Jannik secondo l’Ai: "Più fantasia e resistenza»

di Gabriele Tassi

L’Oltrecampione. Il ragazzo e l’atleta, affinato oltre la dimensione dell’uomo, portato alla perfezione nell’era dei computer. Perché la domanda è: esiste uno Jannik Sinner perfetto, epurato dalle sbavature del carattere e di qualche seppur piccolo residuo limite tecnico? L’assist al nostro esperimento lo ha dato il tennista Aleksandr Bublik qualche mese fa agli Us Open: Jannik è talmente forte che "sembra generato dall’intelligenza artificiale". Perché non provarci allora, chiedendo a Chat Gpt: "Come può diventare Sinner il tennista perfetto?" il software, con articoli, commenti e pareri pescati dalla rete, traccia il profilo di una sorta di superuomo della racchetta. Ma con una doverosa premessa: "Diventare il tennista perfetto è un ideale, perché la perfezione assoluta non esiste nello sport". Detto questo, cosa combina l’intelligenza artificiale? Prende le peculiarità dei grandi campioni del tour e le modella sul nostro azzurro quattro volte campione Slam.

FORZA MENTALE

Non di sola tecnica si parla, ma anche di carattere, a partire da quella che l’intelligenza artificiale chiama "gestione dei momenti chiave". Secondo il software online, il 24enne altoatesino è bravo "a non farsi travolgere dall’emotività", ma potrebbe migliorare ulteriormente la sua gestione delle fasi importanti di una sfida "maturando la stessa fame da campione di Djokovic o Nadal".

PREPARAZIONE FISICA

Ventiquattro anni e una crescita fisica esponenziale. Più muscoli e massa e quindi anche maggiori esplosività e resistenza, grazie al duro lavoro iniziato nel 2022. Ma ancora non basta per un Jannik perfetto, e si è visto con il ritiro per crampi dal mille di Shanghai. E allora l’Ai mette in evidenza i talloni d’Achille di Sinner: la resistenza al caldo e le maratone in cinque set. L’azzurro, in particolare, conta zero vittorie su sette partite durate oltre le quattro ore di gioco. Un tabù, considerato che l’azzurro nella finale di Parigi ha giocato il match più lungo in carriera (5 ore e 29 minuti) e in generale non ha mai vinto incontri durati più di quattro ore. La partita più lunga vinta è durata 3 ore e 48 minuti, contro Ivashka agli US Open 2022. Da migliorare quindi "la resistenza estrema". Oltre alla "prevenzione degli infortuni", dall’anca alla schiena, fino ai crampi ’cinesi’, che in questi anni lo hanno fatto soffrire. In tal senso si sta lavorando grazie al ritorno del preparatore Umberto Ferrara, affiancato più recentemente dal fisioterapista Alejandro Resnicoff.

TECNICA

Uno staff strutturato, a partire dagli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Nelle ultime settimane il team del numero 2 al mondo ha lavorato a lungo su una versione 2.0 del campione. Sì, perché lo aveva detto pure un deluso Sinner dopo la sconfitta con Alcaraz agl Us Open: "Dovrò cambiare qualcosa a costo di perdere una partita". E allora pure l’intelligenza artificiale offre degli spunti di miglioramento. Se già Sinner eccelle con "dritto e rovescio devastanti, oltre il livello di Djokovic" – sempre parole dell’AI – può aggiungere al suo gioco "più variazioni tattiche come slice, palle corte e gioco a rete, migliorando voleé e approcci per accorciare gli scambi quando serve". E il software fornisce anche il quadro ideale di un Sinner dotato "della voleé morbida e il tocco alla Federer con la fantasia e le smorzate chirurgiche di Alcaraz". Insomma, siamo al limite della fantascienza, della serie: se certe cose non le hai scritte nel DNA... Del resto però l’altoatesino ha dimostrato di poter imparare e volare sopra il tetto dei suoi limiti.

TATTICA

Più volte, durante le partite, Sinner ha avuto bisogno di qualche ’suggerimento’ dal suo angolo per far svoltare il risultato. Uno su tutti il primo Australian Open, quel "proviamo a fare qualcosa di diverso" cambiò tutto, e vide Sinner risorgere sotto 2 set a zero. Ecco "essere più reattivo nel cambiare il piano tattico durante i match", secondo l’intelligenza artificiale potrebbe dare una spinta in più al gioco dell’azzurro. Ma non solo, fondamentale, quando si è così ad alto livello, è "adattarsi agli stili di gioco ’sporchi’ e non convenzionali di certi avversari".

Un’arma in più può arrivare dal servizio. Nello swing orientale abbiamo visto Sinner incrementare molto la percentuale di prime, ma anche utilizzare molta più rotazione, sopratutto sulle seconde palle. Questo il suggerimento di Chat Gpt: "Usare ancora in più il servizio in kick e le variazioni angolate per rompere il ritmo". I prossimi mesi, i prossimi anni saranno la chiave di questa evoluzione tennistica. Che per forza ci sarà, perché Jannik ha fatto del miglioramento la sua filosofia, inseguendo il sogno coltivato da un ragazzino dai capelli rossi che già aveva ben chiaro chi voleva diventare.