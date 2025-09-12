COMPLETo in INGHILTERRA. Italia al Global Tour esame da grandi in casa Beerbaum

Salto ostacoli e completo sotto i riflettori negli ultimi scampoli della stagione all’aperto. A Riesenbeck, Germania si svolge la 10ª tappa del Longines Global Champions Tour che vede partecipare le star internazionali. Tra queste diversi azzurri: Emanuele Camilli (nella foto, Chacco’s Girlstar, Casabea Blue PS), Guido Grimaldi (Gentleman, Chanel Bleu), Giulia Martinengo Marquet (Coynor), Francesco Turturiello (Quite Balou). Gli ultimi due partecipano anche al contestuale meeting per cavalli giovani, con alcuni soggetti coming-up. Qui a Riesenbeck, quartier generale del grande Ludger Beerbaum (da fuoriclasse si è trasformato in impareggiabile organizzatore, anche se non ha ancora appeso la sella al chiodo), strutture e aspetti tecnici saranno un banco di prova assai impegnativo. Altri nostri binomi sono impegnati nel "quattro stelle" di Ascona, Svizzera, dove gareggiano Bassi (Cash du Pratel, Comme Le Roi del Magi), Bucci (Pallieter vd N.Ranch, Highlight), Ciriesi (Quincy Juice, Quantasy della Caccia), Gaudiano (Vasco 118, Esteban de Hus), Lupino (Iniesta e Next Twist Van ‘T Ruytershof), Moneta (Cap Libellule, Knock Out) e Simonetti (Li La Bo, Chaccobeto). Settimana prossima (18-21 settembre) alcuni di questi azzurri saranno in Nazionale (Pisani-Chatolinue, Bucci-Hantano, Camilli-Chacareno Ps, Casadei-Marbella) a St. Tropez-Gassin nell’ultima tappa della LLN (finale a Barcellona a ottobre). Il completo invece conta ben 8 azzurri in gara in Inghilterra, nel ‘The Cornbury House Horse Trial: Giugni (Galwaybay Talent, Zanzibar Villa Rose Z), Lucheschi (Bowstraight Eliza, Chanson du Village, Hampton P), Torlonia (sull’italiano Aerobico del Terriccio) e i veterani Vittoria Panizzon (DHI Jackpot, One Night Love) e Giovanni Ugolotti (KEC Malties Trend, Pokerface).